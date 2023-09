Ny chips an'ny Apple dia novokarina tany Etazonia, saingy mbola vita any Taiwan ny fonosana

Araka ny filazan'ny The Information, ny chips Apple, novokarin'ny Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), dia hatao ao amin'ny orinasa vaovao any Phoenix, Arizona, araka ny nambaran'ny CEO Apple Tim Cook. Na izany aza, tsy maintsy averina any Taiwan ireo puce ireo mba hanaovana fivoriambe satria ny orinasa any Arizona dia tsy manana fitaovana ilaina amin'ny famenoana ireo chips efa mandroso kokoa.

Ny fonosana dia ny dingana farany amin'ny fanamboarana chip, izay amboarina ao anaty trano iray ny singa mba hanamafisana ny hafainganam-pandeha sy ny fahombiazan'ny herinaratra. Na dia azo amboarina any ivelan'i Taiwan aza ny chips ho an'ny iPads sy Macs, mila manangona ao amin'ny firenena ny chips an'ny iPhone. Ity fomba famonosana ity dia nampiasain'i Apple hatramin'ny taona 2016.

Ankoatra an'i Apple, TSMC koa dia manana mpanjifa hafa toa an'i NVIDIA, AMD, ary Tesla, izay ny maodely chip, anisan'izany ny NVIDIA's H100, dia tsy maintsy averina any Taiwan ihany koa ho an'ny fonosana. Ny fonosana mandroso ampiasaina amin'ny iPhone dia voalaza fa ampiasain'ny Google ho an'ny telefaona Pixel ho avy.

Ny governemanta amerikana, tamin'ny alàlan'ny Lalàna CHIPS, dia nanokana famatsiam-bola be hanentanana ny famokarana chip any Etazonia ary hampihena ny fiankinan-doha amin'ireo mpamatsy any ivelany. Ity hetsika ity dia mikendry ny hampiroborobo ny indostrian'ny semiconductor amerikana ao anatin'ny fifanolanana amin'i Shina momba an'i Taiwan.

Na dia nanangana programa National Advanced Packaging Manufacturing aza ny governemanta mba hitondrana fonosana chip ho any Etazonia, dia kely kokoa ny famatsiam-bola azony raha oharina amin'ny famokarana chip. Ny Institute of Printed Circuits dia nilaza fa izany dia manondro ny tsy fisian'ny laharam-pahamehana amin'ny fonosana. TSMC dia tsy manana fikasana hanangana trano famonosana any Etazonia noho ny vidiny lafo ary mety hanolotra fomba famonosana ho avy any Taiwan.

