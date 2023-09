Fampiharana iPhone maimaim-poana sy karama ambony indrindra any Etazonia

By

Ato amin'ity lahatsoratra ity, dia hijery ny ambony indrindra maimaim-poana sy karama iPhone fampiharana any Etazonia. Ireo fampiharana ireo dia manolotra endri-javatra isan-karazany ary mamaly ny tombontsoa sy filana samihafa.

Anisan'ireo fampiharana iPhone maimaim-poana any Etazonia, ny fampiharana iray malaza dia Temu: Miantsena Toy ny Miliara. Temu dia mamela ny mpampiasa hividy entana lafo vidy sy hiaina ny fomba fiainan'ny miliaridera. Fampiharana malaza iray hafa dia ny YouTube TV, izay manolotra votoaty midadasika be dia be mba hankafizin'ny mpampiasa. TikTok, fantatra amin'ny horonan-tsary fohy viraliny, dia manao ny lisitra ihany koa.

Amin'ny lafiny iray, ny fampiharana iPhone karama indrindra any Etazonia dia ahitana Minecraft, lalao malaza iray ahafahan'ny mpilalao mamorona ny tontolony manokana. Geometry Dash dia fampiharana hafa karama izay manambatra mozika sy lalao mifototra amin'ny fahaiza-manao. Ny lalao board malaza, MONOPOLY, dia manana dikan-teny nomerika azo alaina ho an'ny mpampiasa iPhone.

Fampiharana karama hafa manao ny lisitra dia ahitana ny Heads Up!, lalao fety mahafinaritra, ary Plague Inc., lalao simulation stratejika izay ahafahan'ny mpilalao mamorona sy mampivelatra otrikaretina hamindra sy hamongorana ny olombelona.

Ireo fampiharana ireo dia manolotra safidy fialamboly isan-karazany, manomboka amin'ny lalao ka hatramin'ny traikefa amin'ny fiainana. Na mitady traikefa miantsena mirentirenty ianao na lalao mahasarika hilalao, dia misy safidy azo alaina ao amin'ny App Store.

Fanamarihana: nesorina tamin'ny loharano ny URL.