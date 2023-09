Niverina tamin'ny Cricket i Andrew Flintoff taorian'ny fianjerana Top Gear

By

Andrew Flintoff, mpilalao cricket teo aloha sady mpanolotra ao amin'ny Top Gear, dia niverina tamin'ny lalao cricket taorian'ny naratra naratra tamin'ny fianjerana haingam-pandeha nandritra ny fakàna sary ho an'ny fampisehoana. Tao amin'ny Dunsfold Park Aerodrome any Surrey no nitranga ny loza, izay nitondran'i Flintoff kodiaran-telo Morgan Super 3 tamin'ny 130mph. Naratra teo amin’ny tarehy sy tapaka taolan-tehezany saingy efa sitrana.

Flintoff, izay nisotro ronono tamin'ny cricket tamin'ny 2009, dia miasa amin'ny maha-mpanolo-tsaina tsy karamaina amin'ny ekipa lehilahy any Angletera mandritra ny andiany iraisam-pirenena iray andro miady amin'i New Zealand. Izy no hita nitarika fanazaran-tena ho fanomanana ny lalao voalohany tao amin'ny Cardiff's Sophia Gardens. Hita taratra teo amin’ny tarehiny sy ny kasety teo amin’ny orony.

Nifarana ny fandraisan'i Flintoff anjara amin'ny Top Gear, miaraka amin'ny fanapahan-keviny hiala taorian'ny fianjerana. Tsy vao voalohany no nanjo azy tamin’ity seho ity, satria efa nidona tamin’ny toeram-pivarotana iray izy teo aloha ka nianjera tamin’ny trike tamin’ny hafainganam-pandeha mafy. Nampiato vonjimaika ny fakàna sary ho an'ny fampisehoana ny BBC ary hanao famerenana ara-pahasalamana sy fiarovana.

Raha niresaka momba ny lozam-pifamoivoizana dia nilaza ny loharanom-baovao iray akaiky an'i Flintoff fa samy niharan'ny loza ara-pihetseham-po sy ara-batana tamin'ny zava-nitranga izy. Angela Rippon, mpanolotra fandaharana Top Gear teo aloha, dia naneho ny fiarahany, nanamarika fa tsy mpamily matihanina ireo mpanolotra ary matetika asaina manao asa sarotra.

Na dia tsy tafiditra ao anatin'ny ekipa amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany ho avy any India aza, fivoarana tsara ho an'ny mpankafy sy ny fanatanjahantena ny fiverenan'i Flintoff amin'ny cricket. Ny traikefany sy ny fahaizany dia tsy isalasalana fa hahasoa ny ekipan'i Angletera mandritra ny lalaon'izy ireo amin'i New Zealand.

