Deal Apple Black Friday aloha: Inona no andrasana ary aiza no hahitana azy ireo

Efa akaiky ny fotoam-pialan-tsasatra, ary midika izany fa fotoana tokony hanombohan-dresaka momba ny fiantsenanao amin'ny fialantsasatra. Ho an'ireo mpankafy teknolojia sy mpankafy Apple, Black Friday no fotoana tsara indrindra hanaovana tolotra tsara amin'ny vokatra Apple. Raha mbola herinandro vitsivitsy sisa ny fivarotana Black Friday ofisialy, dia efa manomboka miditra ny fifanarahana Apple Black Friday aloha.

Raha ny momba ny fifanarahana Black Friday dia sokajy malaza foana ny gadget teknolojia, ary tsy misy afa-tsy ny fitaovana Apple. Na dia mahalana aza i Apple dia manolotra fihenam-bidy amin'ny vokatra azony, be dia be ny tolotra hita raha fantatrao hoe aiza no hijerena. Avy amin'ny Apple Watches ka hatramin'ny AirPods, MacBooks, sy ny maro hafa, azonao atao ny mitahiry mialoha ny gadget ho an'ny olona rehetra ao amin'ny lisitrao.

Araka ny filazan'i John Thompson, Tonian'ny Fitantanam-pahasalaman'ny lehilahy sy ny varotra, ny sasany amin'ireo vokatra hojerena amin'ity vanim-potoanan'ny fialantsasatra ity dia ny AirPods Pro (2nd Gen), Apple Watch Series 8, AirPods Max, ary ny Apple Watch Ultra. Ireo vokatra ireo dia efa teny an-tsena nandritra ny herintaona mahery izao, ary miaraka amin'ny famoahana Apple vaovao eny amin'ny faravodilanitra, mety hisy fihenam-bidy tsy ampoizina.

Raha ny momba ny famantaranandro maranitra, ny safidin'i Apple dia tafiditra ao anatin'ny tontolo iainana iOS anao. Ny fiatoana farany avy amin'ny marika, ny Apple Watch Series 8, dia tonga miaraka amin'ny endri-pahasalamana sy fahasalamana. Raha mitady safidy mora kokoa amin'ny tetibola ianao, ny Apple Watch SE (1st Gen sy 2nd Gen) dia manolotra fiasa mitovy amin'ny vidiny ambany kokoa.

Raha mikasika ny sofina tsy misy tariby, ny AirPods avy amin'ny Apple dia safidy malaza. Ny AirPods Pro sy AirPods Max dia manolotra kalitao audio ambony indrindra, raha toa kosa ny AirPods mahazatra (2nd Gen) dia safidy mora kokoa. Raha mitady earbuds roa ho an'ny gym na commuter ianao dia misy modely AirPod mifanaraka amin'ny filanao.

Ny iPads an'ny Apple dia mendrika hodinihina mandritra ny fivarotana Black Friday. Ny iPad Air sy ny iPad Mini dia safidy ho an'ny mpandeha an-tongotra izay manome fahafaham-po sy mora. Ny iPad (9th Gen) dia safidy mora kokoa amin'ny tetibola izay mbola manome ny endri-javatra rehetra ilainao amin'ny takelaka iray.

Raha eny an-tsena ho an'ny solosaina finday vaovao ianao, ny tsipika MacBook an'ny Apple dia manolotra safidy isan-karazany. Ny MacBook Air navoaka vao haingana sy ny MacBook Air 2020 dia eo amin'ny vidiny ambany indrindra amin'izao fotoana izao. Na dia tsy dia mahavariana loatra aza ny fifanarahana MacBook Pro amin'izao fotoana izao, dia mety hahita fihenam-bidy tsara kokoa akaikin'ny Black Friday isika.

Aza adino ny fitaovana Apple! Ny fampiarahana ny fitaovana Apple anao amin'ny kojakoja mety dia afaka manatsara ny fampiasany. Eritrereto ny hahazoana charger finday vaovao na tariby MagSafe, izay tena ilaina foana. AirTags dia fitaovana tsara ho an'ireo izay diso toerana matetika ny fananany. Raha tianao ny zavatra misy loko pop, Beats Fit Pro dia manolotra safidy isan-karazany azo ampitahaina amin'ny sofina Apple.

Raha toa ka hanana ny fivarotana Black Friday azy manokana i Apple dia mbola tsy azo antoka. Taloha, ny marika dia nanolotra fihenam-bidy amin'ny karatra fanomezana. Na izany aza, mendrika ny hojerena foana ny fanambarana rehetra avy amin'ny Apple.

Rehefa tonga amin'ny fitadiavana ny tolotra Apple tsara indrindra dia zava-dehibe ny miantsena. Na dia tsy manome fihenam-bidy amin'ny vokatra azony aza i Apple, dia matetika ny mpivarotra hafa no manao izany. Araho maso ireo mpivarotra an-tserasera, magazay sampan-draharaha ary magazay mifantoka amin'ny teknolojia hahitana ny tolotra tsara indrindra.

Ny Black Friday dia fotoana tsara hanaovana tolotra mahagaga amin'ny fitaovana Apple. Na eny an-tsenan'ny smartwatch vaovao ianao, earbuds tsy misy tariby, tablette, na solosaina finday, dia be dia be ny tolotra voalohany azo araraotina. Manomboka manomana ny fiantsenanao amin'ny fialan-tsasatra izao ary miomàna haka ny tolotra tsara indrindra rehefa tonga ny varotra Black Friday ofisialy.

Sources:

– Fahasalaman’ny lehilahy

– Apple.com