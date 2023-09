Famoronana feo AI tena misy: Ny fahafaha-manao sy ny fanontaniana apetrany

By

Ao amin'ny tontolo izay miha-mitombo hatrany ny feon'ny AI, zava-dehibe ny mandinika ny fiantraikany sy ny mety ho fiatraikany. Avy amin'ny mpanampy virtoaly toa an'i Alexa sy Siri ka hatramin'ny feo heno amin'ny rindranasa toa an'i TikTok, ny rafitra AI dia afaka mamokatra lahateny tena velona amin'ny fiteny sy feo isan-karazany. Vao haingana, tao amin'ny fizarana telo momba ny AI, David Pierce, tonian-dahatsoratra hajaina ary mpiara-miasa amin'ny The Vergecast, dia nanandrana nanofana ny bots AI mba hamerina ny feony.

Ny dingana dia nahitana fanofanana ireo bots AI amin'ny fampiasana script, feo efa misy avy amin'ny fizarana Vergecast teo aloha, na fitambaran'izy roa. Ny tanjona dia ny hamaritana ny fomba tsara sy haingana azo alaina AI dika mitovy amin'ny feony. Nahavariana ny vokatra, ary nisy fitaovana efatra samy hafa nampiseho ambaratongam-pahombiazana isan-karazany tamin’ny famerenana ny feon’i Davida.

Na dia tsy misy amin'ireo feo AI aza no andrasana hisolo an'i David, dia hita fa mihatsara haingana izy ireo. Izany dia miteraka fanontaniana manan-danja momba ny mety ho fiantraikan'ny teknolojia toy izany. Inona no andraikitry ny mpamorona rehefa mampiasa AI hamerenana ny feony? Ahoana no iatrehan'ny tsirairay ireo fanamby ara-moraly sy ara-dalàna izay ateraky ny fampiasana feo avy amin'ny AI?

Ny fiakaran'ny mozika AI, izay ampiasaina ny feon'ny mpanakanto hanofana modely afaka mamorona hira maharesy lahatra amin'ny feon'ny tsirairay, dia miteraka olana mitovy amin'izany. Ireo fandrosoana ireo dia mety hiteraka raharaha fitsarana am-polony taona sy adihevitra momba ny etika momba ny fananana sy ny fanekena. Tena ilaina ny mandinika ny fomba tokony hampiasana ireo fitaovana ireo sy ny fomba tokony hiresahana ny fiantraikan'izany.

Na dia midadasika sy maha-demaokrasia aza ny fahafaha-manao atolotry ny feo AI, dia ilaina ny mamaha ireo fakan-tahaka lalina sy ireo olana mety aterak'izy ireo. Ny fanatsarana haingana ny teknolojia AI dia mitaky ny hisian'ireo fifanakalozan-kevitra ireo haingana fa tsy any aoriana. Ny fampivoarana sy ny fampiasana ny feo AI tena misy dia mijanona eto, ary zava-dehibe ny mivezivezy amin'ity sehatra vaovao ity amin'ny andraikitra sy ara-moraly.

famaritana:

- Feon'ny AI: Feo noforonina amin'ny alàlan'ny maodely AI voaofana amin'ny kabarin'olombelona.

- Deepfakes: haino aman-jery sintetika izay manambatra sy mametraka sary sy horonan-tsary efa misy amin'ny sary na horonan-tsary loharano, matetika misy fikasana ratsy.

Sources:

– David Pierce, “Nanao bot izay saika mitovy amiko aho. Mora kokoa sy tsara kokoa noho izay noheveriko izany. Mangatsiaka sa mampatahotra ve ity?”, The Verge