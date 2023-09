Ny matematika mahavariana an'ny Kakeya Sets

By

Efa ela ny mpahay matematika no babon'ny olana fantatra amin'ny anarana hoe Kakeya conjecture, izay ahitana ny fandaminana ny fanjaitra sy ny fahaizany mamafa ny habakabaka. Na dia toa tsotra aza ny tombantombana, ny fiantraikany amin'ny sampana matematika isan-karazany dia mipaka lavitra sy manan-danja.

Ao am-pon'ny fanombantombanana an'i Kakeya dia misy ny hevitra momba ny kakeya set, izay manondro ny fanjaitra izay afaka mandrakotra toerana kely. Hitan'ny mpahay matematika fa mety ho kely dia kely ireo fitambarana ireo raha jerena ny velarantany na ny habeny, miankina amin'ny refin'izy ireo. Na izany aza, misy ny metrika antsoina hoe ny refy Hausdorff izay milaza fa tsy maintsy lehibe foana ny fitambaran'ny Kakeya.

Ny vinavinan'i Kakeya no fototry ny ambaratongan'ny olana amin'ny famakafakana harmonic, sampana matematika izay mandalina ny fanehoana ny asa ho toy ny fitambaran'ny asa ara-potoana. Ny olana roa voalohany amin'ity ambaratonga ity dia ny fiheverana fameperana sy ny fiheverana Bochner-Riesz, izay samy miatrika ny fihetsiky ny fiovan'ny Fourier amin'ny fanehoana ny asa ho fitambaran'ny onja sinema.

Raha diso ny vinavinan'i Kakeya, dia midika izany fa tsy misy marina ireo vinavina hafa ao amin'ny ambaratongam-pahefana. Mifanohitra amin'izany, ny fanaporofoana fa marina ny vinavinan'i Kakeya dia hanome fanazavana sarobidy ho an'ny matematika miasa amin'ireo olana mifandraika amin'izany.

Mahaliana fa hitan'ny matematika ihany koa fa ny teknika novolavolaina hiatrehana ny vinavinan'i Kakeya dia azo ampiharina amin'ny teoria isa, sehatra toa tsy misy ifandraisany. Nanokatra lalam-pikarohana vaovao izany ary nitarika fandrosoana lehibe teo amin'ny teoria isa.

Ny tantaran'ny vinavinan'i Kakeya dia manomboka amin'ny fiovan'ny Fourier, fitaovana matematika matanjaka izay mamela ny fiasa ho simba ho ampahany kely kokoa sy hamakafaka. Na izany aza, amin'ny lafiny maro, ny famerenana ny fiovan'ny Fourier dia mety hiteraka vokatra tsy ampoizina, izay azo resahina amin'ny alàlan'ny seta Kakeya.

Ny fifandraisana misy eo amin'ny vinavinan'i Kakeya sy ny vinavinan'i Bochner-Riesz, ary koa ny fiheverana fameperana, dia napetraka. Ireo vinavina ireo dia manome fomba hafa hamerenana ny asa tany am-boalohany tsy misy fahatapahana na hadisoana.

Ny olan'ny satroboninahitra ao amin'ny ambaratongam-pahefana, fantatra amin'ny anarana hoe vinavinan-tsofina eo an-toerana, dia mifantoka amin'ny famehezana ny haben'ny vahaolana amin'ny fampitoviana onja. Ity vinavina ity dia mifandraika amin'ny jeometrika amin'ny tsipika ao amin'ny set Kakeya ary manamafy fa ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny vahaolana dia tokony hihoatra ny fotoana.

Ny fandalinana ny kakeya set sy ny fiantraikan'izy ireo amin'ny famakafakana harmonic sy ny teoria isa dia mbola mahasarika ny matematika manerantany. Ny vahaolana amin'ireo olana ireo dia tsy vitan'ny hoe mampitombo ny fahatakarantsika ny toetra be pitsiny ny matematika fa manana fampiharana azo ampiharina amin'ny sehatra isan-karazany, manomboka amin'ny fizika ka hatramin'ny fanodinana famantarana.

