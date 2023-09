Ny fiposahan'i Shina miafina ny S&P 500 Stocks

By

Ny fanadihadiana vao haingana momba ny S&P 500 nataon'ny Investor's Business Daily dia nanambara fa ny tahiry folo ao amin'ny index dia miankina betsaka amin'ny fidiram-bola avy any Shina. Hitan'ny fanadihadiana fa ny orinasa toa an'i Qualcomm, Monolithic Power, ary Texas Instruments dia mamokatra mihoatra ny 27% amin'ny fidiram-bolany avy any Shina na ny faritaniny.

Ireo isa ireo dia ambony lavitra noho ny Apple, izay matetika hita fa misy fiparitahana be any Shina. Raha ny marina, Apple dia tsy nahazo afa-tsy 18.8% amin'ny fidiram-bolany avy any Shina tamin'ny tatitra farany fanaony isan-taona. Na dia teo aza izany, ireo orinasa folo manana ny ankamaroan'ny Shinoa dia nahita ny anjarany niakatra 30% tamin'ity taona ity, nihoatra ny S&P 500 amin'ny ankapobeny.

Na izany aza, misy ny famantarana fa mety manomboka manombatombana ny risika mifandraika amin'ny tsena Shinoa ny mpampiasa vola. Nidina 3% ny anjaran'ny Apple taorian'ny tatitra fa mety ho voasakana ny sasany amin'ireo vokatra ao aminy mba hampiasain'ny governemanta Shinoa. Mety ho famantarana ny fiovan'ny fihetseham-po manoloana ny risika mifandraika amin'i Shina izany.

Antony iray mampitombo ny ahiahy momba ny fampiasam-bola ao Shina ny fitomboan'ny toe-karena miadana niainan'ny firenena. Tamin'ny telovolana faharoa, nitombo 3.2% fotsiny ny toekarena Shinoa, ambany noho ny fenitra mahazatra. Tsy ny disadisa ara-politika ihany no mampidi-doza ho an'ireo orinasa miantehitra amin'ny tsena Shinoa; lafin-javatra tokony hodinihina ihany koa ny fahasalamana ara-toekarena ankapobeny eto amin’ny firenena.

Ny sehatry ny teknolojia dia mibaribary indrindra amin'i Shina, miaraka amin'ny 80% amin'ireo orinasa folo mibaribary indrindra any Shina ao amin'ny S&P 500 miasa amin'ity sehatra ity. Qualcomm, izay mahazo 63% amin'ny fidiram-bolany avy any Shina, dia nahita ny fihenan'ny vidin'ny tahiry tamin'ny 3.2% tamin'ity taona ity. Ny Monolithic Power, etsy ankilany, dia nahita fiakarana mihoatra ny 40% na dia eo aza ny 52% amin'ny fidiram-bolany avy any Shina.

Amin'ny ankapobeny, raha toa ka tsy miahiahy loatra ny mpampiasa vola amin'izao fotoana izao, dia mety hiova io fihetseham-po io satria mihamitombo ny fifandraisana misy eo amin'i Etazonia sy Shina ary ny toekaren'i Shina dia mihamitombo hatrany.

Loharano: S&P Global Market Intelligence, Investor's Business Daily

famaritana:

– S&P 500: Ny S&P 500 dia fanondroana tsenam-bola izay mandrefy ny fahombiazan'ny tahirim-bolan'ny orinasa lehibe 500 voatanisa ao amin'ny fifanakalozam-bola any Etazonia.

- Ny vola miditra: Ny vola miditra dia manondro ny totalin'ny vola miditra amin'ny orinasa iray amin'ny asany voalohany, toy ny fivarotana entana na serivisy.

- Fipoahana an'i Shina: Ny fiparitahan'i Shina dia manondro ny haavon'ny fiankinan'ny orinasa amin'ny fidiram-bola na ny asa any Shina amin'ny fahombiazany ara-bola.

- Sector: Amin'ny fitantanam-bola, ny sehatra iray dia manondro indostria na ampahany manokana amin'ny toekarena. Ny S&P 500 dia mizara ho sehatra samihafa, toy ny teknolojian'ny fampahalalam-baovao sy ny fikarakarana ara-pahasalamana, mifototra amin'ny karazana orinasa tafiditra ao amin'ny index.