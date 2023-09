Miomàna amin'ny fandefasana iPhone 15!

Efa akaiky ny fety iPhone 15 ary asaina am-pitiavana ianao! Amin'io fotoana io indray no hanambaran'i Apple ny andiany iPhones vaovao indrindra, ary amin'ity taona ity dia ny iPhone 15. Ny hetsika antsoina hoe "Wonderlust", dia kasaina hatao ny talata 12 septambra 2023 amin'ny 10:00 maraina (PST). Ny datin'ny famandrihana dia natao ny zoma 15 septambra 2023 amin'ny 05:00 maraina (PDT), ary ny daty fandefasana ofisialy dia ny zoma 22 septambra 2023.

Araka ny loharanom-baovao maro dia misy tsaho fa ny famokarana ny iPhone 15 dia mety hifindra avy any Chine ho any India. Na dia tsy voamarina aza izany, dia maro no mientanentana amin'ny mety hisian'ny fiovan'ny toerana fitsangatsanganana amin'ny fandefasana. Na avy any Chine na India isika, dia zava-dehibe ny fanomanana ny pasipaorontsika ary miantoka fa manana ny antontan-taratasintsika sy ny diantsika rehetra.

Raha mijery ny fahombiazan'ny iPhone 14 USA Pre-Order Thread, misy lahatsoratra mihoatra ny 25,000, fijerena 1 tapitrisa, ary vato 1,500, dia mazava fa tsy mitovy ny fientanentanana amin'ny iPhones vaovao. Ho afaka handrava firaketana hafa ve isika amin'ity taona ity? Ny fotoana ihany no hilaza.

Rehefa manakaiky ny fandefasana dia lasa tena ilaina ny fanarahana ny baiko. Raha vao manomboka mizotra mankany amin'ny sehatra "Miomana amin'ny fandefasana" ny baiko, dia afaka manantena ny hahita hetsika isika mandritra ny faran'ny herinandro. Amin'io fotoana io isika dia afaka manomboka manara-maso ny fonosanay amin'ny alàlan'ny laharan'ny fanaraha-maso nomena. UPS dia iray amin'ireo mpitatitra entana ho an'ny Apple, ary ny tranokalany dia ahafahantsika manara-maso ny fandefasana iPhone. Zava-dehibe ny fananana ny faktiorantsika miaraka amin'ny laharan-tariby, izay hita ao amin'ny tranokalan'ny Apple.

Ny iray amin'ireo scan andrasana indrindra mandritra ny fizotran'ny fandefasana dia ny "Import Scan" any Louisville, Kentucky. Ity scan ity dia manondro fa ny entana dia nanala ny fomba fanafarana any amin'ny firenena mandray ary miantoka fa ho tonga ny iPhone ny ampitso. Ity no dingana farany alohan'ny hidirantsika amin'ny iPhones vaovao.

Noho izany, miomàna amin'ny fandefasana iPhone 15! Ataovy azo antoka fa havaozina ny pasipaoronao, araho ny baikonao, ary miomàna handray ny fanampim-baovao farany amin'ny fianakaviana Apple.

Sources:

– [Apple](www.apple.com)

– [Fanaraha-maso UPS](www.ups.com)

– [MacRumors](www.macrumors.com)