Fijery Astronomika: Fanakona-masoandro an-taonany mba hanazavana an'i Amerika

By

Amin'ny 14 Oktobra 2023, hisy fisehoan-javatra tsy fahita firy any an-danitra fantatra amin'ny anarana hoe fanakona-masoandro annular, na ny “peratra afo”, handrava ny lanitry ny Amerika. Tsy toy ny fanakona-masoandro tanteraka izay manakona-masoandro tanteraka ny Volana, fa misy fanakona-masoandro annular rehefa mandalo eo anelanelan’ny Tany sy ny Masoandro ny Volana fa manarona ny Masoandro amin’ny ampahany ihany, ka miteraka peratra mamirapiratra na “annulus”. Izany fisehoan-javatra izany dia azo atao noho ny endriky ny elliptika amin'ny fihodinan'ny Volana manodidina ny Tany. Rehefa eo amin'ny toerana lavitra indrindra amin'ny Tany (apogee) ny Volana ary mifanandrify amin'ny Masoandro, dia misy ny fiantraikan'ny “peratra afo”. Ity fanakona-masoandro an-taona ho avy ity no fotoana farany hanatrehana hetsika toy izany any Etazonia hatramin'ny 21 Jona 2039.

Ny lalan'ny fanalan-jaza, izay handalovan'ny Volana mivantana manerana ny afovoan'ny Masoandro, dia mamakivaky ny faritra Oregon, Nevada, Arizona, New Mexico, ary Texas. Ny fotoana sy ny sarintany amin'ny antsipiriany momba ny hetsika dia azo jerena amin'ny alàlan'ny Great American Eclipse. Na izany aza, na dia ivelan'io lalana io aza, dia ho hita manerana ny ankamaroan'ny Ila Bolantany Andrefana ny ambaratongan'ny fanakona-masoandro. Ny fijerena mazava tsara ny Masoandro dia mety tsara hojerena, nefa na dia ao anatin’ny toe-piainana manjombona aza, dia hisy vokany miharihary ny fanakona-masoandro, ka miteraka fahamaizinana tsy mahazatra mandritra ny antoandro.

Tena ilaina ny mitandrina rehefa mijery ny fanakona-masoandro, satria mety hanimba ny maso ny tara-pahazavan’ny masoandro. Ny solomaso mijery masoandro manokana na fomba fijerena ankolaka toy ny projet pinhole dia tokony hampiasaina. Namoaka torolàlana fiarovana ho an'ity hetsika ity ny NASA mba hiantohana ny fankafizana ny fampisehoana tsy misy risika.

Nandritra ny fanakona-masoandro an-taonany, ireo mpanara-maso eo akaikin’ny Sahan’ny balafomanga White Sands any Nouvelle-Mexique dia mety hahita tsipika mamirapiratra eny amin’ny lanitra, manamarika ny lalan’ny balafomanga siantifika telo. Ireo balafomanga ireo dia ampahany amin'ny iraka APEP an'ny NASA, izay mikendry ny handalina ny fiantraikan'ny fanakona-masoandro amin'ny atmosfera ambony sy hahatakatra ny fiovan'ny ionosphere noho ny fiovaovan'ny masoandro. Amin'ny fandalinana ny fiantraikan'ny mari-pana sy ny hakitroky ny ionosferika, ny mpahay siansa dia manantena ny hahazo fahatakarana bebe kokoa momba ity tranga voajanahary ity.

Na eo amin'ny lalan'ny fanakonam-bolana ianao na sendra fanakona-masoandro ampahany any an-toeran-kafa, dia manararaotra an'izao fotoana izao hankafizanao soa aman-tsara ny zava-mahatalanjona eo amin'izao rehetra izao ary manantena ny hisian'ny lanitra mazava amin'ny 14 Oktobra.

Sources:

- NASA - National Aeronautics and Space Administration. (nd). Eclipse FAQ. Nalaina tao amin'ny [URL]

- Eclipse Amerikana Lehibe. (nd). 14 Oktobra 2023 – Fanakona-masoandro isan-taona. Nalaina tao amin'ny [URL]