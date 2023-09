Mikaroka ny fivoaran'ny voatabia: manomboka amin'ny bibidia ka hatramin'ny mahafinaritra

By

Nanao fikarohana momba ny tantaran'ny evolisiona momba ny voatabia ny biolojista ao amin'ny Oniversiten'i Massachusetts Amherst, ka namoaka ireo karazana toetra izay nitarika ny fivoaran'ny toetra mampiavaka azy. Ny fikarohana, navoaka tao amin'ny Plants, People, Planet ary The American Journal of Botany, dia nanazava ny fomba fivoaran'ny voankazo any an'ala ary manolotra hevitra izay afaka manampy amin'ny ezaka fanatsarana ny vokatra ho avy.

Nifantoka tamin'ny havan'ny voatabia maoderina, karazana bibidia maromaro hita any amin'ny morontsiraka andrefan'i Amerika Atsimo ny fandinihana. Ireo karazana bibidia ireo dia tsy mitovy amin'ny voatabia mahazatra antsika ankehitriny. Kely izy ireo, maitso rehefa masaka, ary maro no manana tsiro sy fofona tsy mahafinaritra.

Mba hahatakarana ny fiovana avy amin'ireo voatabiha dia ho lasa voankazo matsiro sy mahafinaritra antsika, dia nandinika ny sendikàn'ny evolisiona ireo mpikaroka, izay andiana toetra mipoitra miaraka amin'ny voankazo. Ny mpikaroka teo aloha dia tsy naniry ny karazana voatabia rehetra mba hanangonana porofo momba ireo aretina ireo.

Nanangona masomboly avy amin'ny karazana voatabia 13 sy karazany maro isan-karazany ny ekipa. Namboleny ireo zavamaniry ireo ary nandinika ny voany mba hahitana ny toetra toy ny loko, ny bika, ny siramamy sy ny asidra, ary ny famakafakana ADN. Norefesina sy nosokajiana ihany koa ireo zavatra organika mivadibadika tompon'andraikitra amin'ny fofon'ny voatabia.

Ny vokatra dia naneho fa ny toetra toy ny fofona, ny tsirony ary ny loko dia syndromatic ary misy fifandanjana eo amin'ny endriky ny voatabia sy ny tsirony. Ity fikarohana ity dia manome fahatakarana feno momba ny maha-samihafa ny voatabia voatabiha sy ny karazana ambolena.

Nandray soa ihany koa ny fandinihana tamin’ny ezaka fanangonana nataon’i Charles Rick, izay nanangona voa avy amin’ny karazana voatabia dia nandritra ny diany tany Amerika Atsimo. Ny mpikaroka dia namboly ireo voa voaangona ireo niaraka tamin'ny azy ireo ary nampitaha ny toetran'ireo karazana isan-karazany.

Ity fikarohana ity dia tsy manazava fotsiny ny tantaran'ny evolisiona momba ny voatabia fa misy fiantraikany amin'ny fiompiana karazana voankazo mahavelona sy manintona kokoa. Amin'ny fahatakarana ireo toetra mampiavaka ny voatabia, ny mpahay siansa dia afaka miasa amin'ny famolavolana karazany tsara kokoa hohanina.