Ny zanabolana XRISM dia natomboka handalina izao rehetra izao amin'ny lokon'ny taratra X

Famintinana: Ny zanabolana X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), ezaka fiaraha-miasa eo amin'ny Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) sy NASA miaraka amin'ny fandraisana anjara avy amin'ny European Space Agency, dia natomboka tamin'ny 6 septambra. Ny tanjon'ny XRISM dia ny hamantatra ny halavan'ny onjam-peo X-ray miaraka amin'ny fahitsiana tsy mbola nisy hatrizay ary hanome ny mpahay siansa ny famakiana vaovao manaitra ny toerana mafana sy mazoto amin'izao rehetra izao. Tsy toy ny teleskaopy X-ray efa misy, ny XRISM dia afaka manavaka loko isan-karazany amin'ny hazavana X-ray, manokatra fampahalalana be dia be. Ny fitaovany dia mamantatra ny taratra X amin'ny alalan'ny fiovaovan'ny mari-pana kely, ahafahany mamantatra ireo singa simika misy ao amin'ny zavatra ary mamaky ny hafainganam-pandehan'ny entona. Ny zanabolana dia mikendry ny hanome fomba fijery vaovao momba izao rehetra izao mafana sy mazoto, mijery ny fipoahana kintana, ny fifandraisana amin'ny lavaka mainty, ary ny fikambanan'ny vahindanitra amin'ny antsipiriany tsy mbola nisy hatrizay. Ny mpahay siansa ao amin'ny Anjerimanontolon'i Chicago dia hanadihady ny fandinihana voalohany nataon'i XRISM momba ny vondron'ny vahindanitra goavam-be sy ny vondrona, manantena ny hahatakatra ny fifandraisana misy eo amin'ny lavaka mainty supermassive sy ny vahindanitra mpampiantrano azy. Ny XRISM koa dia handrefy singa simika be dia be ary hanambara ny endrika simika misy an'izao rehetra izao. Ny fandefasana zanabolana ho an'ny fandinihana X-ray avy any amin'ny habakabaka dia miteraka fanamby lehibe noho ny rivotry ny tany manakana ny taratra X. Ity no andrana fahefatra amin'ny fandefasana sy fampandehanana zanabolana mitovy amin'ny fahombiazana, ary manantena ny mety ho vitan'ny XRISM ny mpahay siansa.

