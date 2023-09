Fandroahana ny fako: Nitsambikina tamin'ny tany ny zanabolana Aeolus tamin'ny fidirana indray voafehy

By

Ny European Space Agency (ESA) dia namoaka sarimiaina vaovao mampiseho ny fotoana farany amin'ny sambon-danitra Aeolus rehefa niditra indray voafehy tao amin'ny atmosfera eto an-tany. Ilay sarimiaina, noforonina tamin'ny alalan'ny sary valo farany nalain'ny zanabolana, dia mampiseho ilay sambon-danitra mihodinkodina sy may ao anatin'ny afo mirehitra. Ireo sary ireo dia nalain'ny Radar Tracking and Imaging Radar (TIRA), radar fijerena habakabaka any Alemaina.

Ny Aeolus dia nanodidina ny Tany nandritra ny dimy taona, nandrefy ny rivotry ny planeta tamin'ny ambaratonga manerantany. Lany solika anefa ilay zanabolana ka nesorina tamin'ny herin'ny sinton'ny rivotra sy ny rivotra. Ao anatin'ny ezaka tokana hiadiana amin'ny fitomboan'ny olan'ny fako eny amin'ny habakabaka, ny ESA dia nampiditra indray ny zanabolana.

Ny fidirana indray dia nahitana andiana hetsi-panoherana izay nampidina ny orbitan'i Aeolus tamin'ny 199 kilaometatra teo ho eo ka hatrany amin'ny 75 kilaometatra ambonin'ny tany. Tamin'ny 2:40 tolakandro ET, lasa baolina afo ilay zanabolana, nianjera tamin'ny atmosfera an'ny Tany. Nanara-maso ny fiaviany farany ny Biraon'ny Space Debris an'ny ESA.

Ny fidirana indray voafehin'ny Aeolus dia mampiseho ny sidina an-habakabaka maharitra sy ny asa tompon'andraikitra. Ny ekipan'ny misiôna dia nijanona niaraka tamin'ny zanabolana nandritra ny fotoana ela, nitarika ny fiverenany ary niantoka ny fanariana tompon'andraikitra. Araka ny filazan'i Tommaso Parrinello, mpitantana ny iraka Aeolus, "ireo sary ireo dia fanaovam-beloma farany ho an'ny iraka tsy hitanay rehetra, fa ny lovany dia mbola mitohy."

Ity fidirana indray voafehy amin'ny sambon-danitra ity dia dingana lehibe amin'ny fanalefahana ny fako habakabaka sy hiantohana ny faharetan'ny hetsika an-habakabaka.

Loharano: ESA (Sampan-draharahan'ny habakabaka Eoropeana)