Ny anjara asan'ny rivotra amin'ny fanalefahana ny ranomandry any Groenland sy Antarctica

Amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro dia tsy azo ihodivirana ny fiantraikan'ny fiakaran'ny ranomasina amin'ireo tanàna amorontsiraka. Miaraka amin'ny hery handrendrika an'ireo toa an'i Mumbai sy New York, dia zava-dehibe ny fahatakarana ny loharanon-drano.

Ny ranomandry any Greenland sy Antarctica, ankoatry ny tendrombohitra misy ranomandry, dia misy rano mangatsiaka ampy hampiakatra ny haavon'ny ranomasina hatramin'ny 210 metatra. Indrisy anefa fa ireo faritra ireo no tena iharan'ny fiakaran'ny mari-pana.

Na dia niakatra be aza ny hafanan'ny rivotra any Groenlandy, nihoatra ny 3.8°C hatramin'ny taona 1990, ny rivotra koa dia manampy amin'ny fandoroana haingana ny ranomandry. Asehon'ny fanadihadiana iray vaovao fa ny rivotra Foehn sy Katabatic, izay mitsoka rivotra mafana midina mankany amin'ny vongan-dranomandry, dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fiempoan'ny ranomandry any Groenland sy Antarctica.

Tao anatin'ny roapolo taona lasa izay, nitombo 10% eo ho eo ny fiantraikan'ireo rivotra ireo amin'ny ranomandry any Groenlandy. Na izany aza, nihena 32% ny fiantraikan'izy ireo amin'ny ranomandry Antarctica. Izany fahasamihafàna izany no voalohany indrindra noho ny fomba isan-karazany amin'ny fiantraikan'ny fiakaran'ny maripanan'ny tany amin'ny ila-bolantany avaratra sy atsimo. Nafana be i Groenlandy ka tsy ilaina intsony ny rivotra, satria ny tara-masoandro fotsiny dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fiempoan'ny faritra.

Ny Oscillation Atlantika Avaratra, toetry ny toetr'andro manan-danja mifehy ny tanjaky ny rivotra sy ny tafio-drivotra andrefana, dia nandray anjara tamin'io tsy fitoviana io. Nitondra rivotra mafana kokoa nanerana an'i Groenlandy sy ireo faritra Arktika hafa ny fiovàna ho amin'ny dingana miabo, ka nanamafy ny fizotry ny fandoroana.

Etsy ankilany, nihena 15% teo ho eo ny levona ambonin'ny tany ao Antarctica nanomboka tamin'ny taona 2000. Izany dia azo lazaina amin'ny fihenan'ny rivotra midina 32% ao amin'ny saikinosy sy ny fanatsarana ny sosona ozon'ny faritra, izay mitroka hafanana avy amin'ny Masoandro. ary miaro ny tany tsy hiempo bebe kokoa.

Na dia toa fivoarana tsara aza ny fihenan'ny fandoroana entin'ny rivotra any Antarctica, mbola miteraka risika ihany ny fironana mitsonika. Ny Antarctica dia efa niaina ny firodanan'ny talantalana gilasy roa marefo, ary raha mitohy izany fironana izany, dia mety hanelingelina ny fikorianan'ny ranomasimbe maneran-tany izany, ka miteraka voka-dratsy lehibe amin'ny toetr'andro eto an-tany.

Na i Greenland sy Antarctica dia mpandray anjara manan-danja amin'ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina, ary tena ilaina ny fanaraha-maso akaiky sy ny fanaovana modely ny fandoroana ranomandry. Ny fahatakarana ny fifandraisan'ny rivotra sy ny ranomandry amin'ny tontolon'ny fiovaovan'ny toetr'andro dia tena ilaina amin'ny faminaniany ny fiakaran'ny ranomasina amin'ny hoavy sy ny fiantraikany amin'ny planeta.

