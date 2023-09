Ny jiro avaratra manazava ny lanitry ny alina any Irlandy

Ny Northern Lights, iray amin'ireo fampisehoana voajanahary mahavariana indrindra eran-tany, dia tsy voafetra ho any Islandy na Alaska ihany. Raha ny marina dia hita any amin'ny toerana samihafa manerana an'i Irlandy ireo jiro manaitra ireo. Na dia mety hanelingelina ny fomba fijery aza ny rahona indraindray, amin'ny alina mazava miaraka amin'ny hetsika ara-masoandro mety, ny Northern Lights dia azo jerena avy any amin'ny morontsiraka avaratra, ny ampahany amin'ny morontsirak'i Antrim, Co Mayo, Ashbourne ao Co Meath, ary na dia ny faritr'i Dublin aza mandritra ny fampisehoana mahery vaika.

Ho an'ireo te-hijery ity trangan-javatra selestialy ity, ny equinox ho avy amin'ny 23 septambra dia mety hanome vintana tsara kokoa noho ny mahazatra. Izany dia noho ny toetry ny sahan'andriamby eto an-tany sy ny fitongilan'ny planeta amin'izao fotoana izao. Ny fiovan'ny sahan'andriamby eto an-tany dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahitana ny Northern Lights, ary mandritra ny equinox, ireo fepetra ireo dia mifanaraka kokoa amin'ny fijerena ity fampisehoana hazavana voajanahary ity.

Na izany aza, zava-dehibe ny manamarika fa tsy misy antoka velively ny fahitana ny Northern Lights. Fisehoan-javatra voajanahary izy ireo izay miankina amin'ny anton-javatra maro, anisan'izany ny fiasan'ny masoandro sy ny toetrandro. Mety hanakana ny fahitana ny lanitra feno rahona, noho izany dia tsara ny manamarina ny vinavinan'ny toetr'andro ary misafidy toerana lavitry ny fandotoana hazavana mba hahitanao ny Northern Lights.

Ny Northern Lights, fantatra amin'ny anarana hoe aurora borealis ara-tsiansa, dia fampirantiana mahafatifaty amin'ny hazavana miloko eny amin'ny lanitra vokatry ny fifaneraserana misy eo amin'ny poti-masoandro sy ny sahan'andriamby eto an-tany. Ireo jiro ireo dia mety hiseho maitso, ary indraindray mavokely, manga, na volomparasy, ka mamorona fijery manaitra ho an'ireo izay tsara vintana hahita azy ireo.

Noho izany, raha any Irlandy ianao ary mikasa ny hiaina ny majika amin'ny Northern Lights, tandremo tsara ny alina mazava manodidina ny equinox ary mankanesa any amin'ny toerana misy fandotoana hazavana kely. Na dia tsy misy antoka aza, dia azo antoka fa mendrika ny ezaka ny fahafahana hanatri-maso ity trangan-javatra voajanahary mampitolagaga ity.

famaritana:

– Northern Lights: Antsoina koa hoe aurora borealis, ny Northern Lights dia fampisehoana hazavana voajanahary mitranga any amin'ny faritra polar noho ny fifandraisan'ny poti-masoandro sy ny sahan'andriamby eto an-tany.

– Equinox: Ny equinox dia fotoanan'ny taona iampitan'ny masoandro ny ekoatera selestialy, ka mitovy ny halavan'ny andro sy ny alina ho an'ny ankamaroan'ny toerana eto an-tany.

Loharano: Lisa Salmon, PA (Tsy misy URL nomena)