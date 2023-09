Solika amin'ny sambon-danitra avy amin'ny rano amin'ny volana: ny hoavin'ny fitrandrahana habakabaka sy ny toekarena

By

Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, nisy ny fihazakazaky ny harena an-kibon'ny tany amin'ny fampiasana ireo harena voajanahary be dia be any ivelany. Ny iray amin'ireo zava-bita lehibe indrindra dia ny fisian'ny rano ao amin'ny regolith lunar, ny loto amin'ny Volana. Ity fahitana ity dia nanokatra fahafahana vaovao ho an'ny fitrandrahana habakabaka, varotra lalindalina momba ny habakabaka, ary ny fampandrosoana ny sehatry ny angovo an-habakabaka.

Miaraka amin'ny fihenan'ny vidin'ny fandefasana sy ny fandrosoana amin'ny famolavolana sambon-danitra, dia nanjary azo tanterahina ny fivarotana habakabaka. Ny orinasa toa an'i SpaceX sy Blue Origin dia mamolavola fiara fandefasana entana mavesatra izay afaka mitondra entana be ho any amin'ny orbite ambany. Izany, miaraka amin'ny mety ho fitrandrahana sy fitaterana rano avy amin'ny Volana, dia mety hanova ny toe-karena orbital.

Ny rano eto an-tany dia tsy lafo, fa ny saran'ny fanaterana azy eny amin'ny habakabaka dia lafo be. Na izany aza, ny rano amin'ny volana dia azo alaina sy ampiasaina ho solika balafomanga, manolotra vahaolana mahomby amin'ny fandotoana ny sambon-danitra. Izany dia manokatra fahafahana hanitarana ny androm-piainan'ny zanabolana ary hampitombo ny isan'ny iraka mahasoa azon'izy ireo atao. Izy io koa dia afaka manohana ny hetsika fiarovana amin'ny orbitan'ny Tany ary mametraka ny fototry ny fitsidihan'ny olombelona ny Volana sy Mars.

Ankoatra ny rano, ny regolith amin'ny Volana, Mars, ary asterôida dia mitahiry fitaovana sarobidy azo ampiasaina hanamboarana toeram-ponenana, toby, ary vanja milevina amin'ny planeta. Ireo loharano ireo dia afaka manome vatsy tena ilaina toy ny sakafo, rano ary rivotra ho an'ny mpanamory sambon-danitra ho avy. Ankoatr'izay, afaka mamatsy metaly sy entana hafa miverina eto an-tany izy ireo, manatanteraka ny fitomboan'ny fangatahana ateraky ny tetezamita angovo madio.

Na dia manana fampanantenana lehibe aza ny hevitra momba ny fitrandrahana habakabaka, dia miteraka ahiahy momba ny voka-dratsin'ny tontolo iainana ihany koa izany. Mety hisy fiantraikany lehibe eo amin'ny atmosfera ny fahalotoana ateraky ny fandoroana balafomanga mandritra ny dingan'ny fandefasana, ary hisy fiantraikany amin'ny toetr'andro sy ny sosona ozone. Zava-dehibe ny mahatakatra sy manamaivana ireo loza mety hitranga ireo mba hahazoana antoka fa ny fitrandrahana habakabaka dia mandray anjara tsara amin'ny tontolo iainana manerantany.

Ho fehiny, ny famokarana solika avy amin'ny sambon-danitra avy amin'ny ranon'ny volana dia manolotra vahaolana manova lalao ho an'ny fitrandrahana habakabaka sy ny toekarena orbital. Ny fisian'ny rano amin'ny Volana, miaraka amin'ny fandrosoana amin'ny teknolojian'ny sambon-danitra, dia mety hanatsara be ny faharetana sy ny fahafahan'ny iraka habakabaka ho avy. Na izany aza, tsy maintsy jerena tsara ny fiantraikan'ny tontolo iainana mba hahazoana antoka fa ny fitrandrahana habakabaka dia atao amim-pahamendrehana ary misy fiantraikany kely amin'ny Tany sy any ivelany.

