International Observe the Moon Night 2023: Hetsika selestialy mendrika hojerena

Amin’ity faran’ny herinandro ity, ny asabotsy 21 oktobra, dia olona an-tapitrisany eran-tany no hivory eny ivelany mba hijery ny hakanton’ny zanabolana voajanahary misy antsika, dia ny volana. Ity hetsika fanao isan-taona ity, fantatra amin'ny anarana hoe International Observe the Moon Night, dia mandrisika ny NASA ary manana hetsika voasoratra anarana maherin'ny 3,000 any Amerika Avaratra fotsiny.

Ny anton'io fotoana manokana io dia ny fizotry ny volana amin'izao fotoana izao, izay ny telovolana voalohany. Ity dingana ity dia heverina ho fotoana tsara indrindra hijerena ny volana satria mamirapiratra nefa tsy dia mamirapiratra, ka tonga lafatra ho an'ny mpijery kintana. Fanampin'izany, ity dingana ity dia manome fahafahana tsy manam-paharoa hijerena ny sasany amin'ireo toerana manaitra indrindra amin'ny volana.

Ho an'ireo tsy matoky izay hotadiavina dia nanome sarintany volana azo alaina ho an'ny hemisphere tsirairay ny NASA. Ireo sarintany ireo dia manasongadina ny mason'ny volana lehibe, izay faritra maizina mandrakotra ny ampahenin'ny velaran'ny volana. Na dia antsoina hoe "ranomasina" aza izy ireo, dia lemaka basalt tokoa ireo faritra ireo izay noforonin'ny fikorianan'ny lava taorian'ny fiantraikan'ny asterôida.

Na dia afaka mahita mora foana ny paty maizina aza ny maso mitanjaka, ny fampiasana binocular dia afaka manatsara ny traikefa. Amin'ny fifantohana amin'ny terminator ny volana, ny tsipika manasaraka ny lafiny maizina amin'ny ilany mazava, ny mpandinika dia afaka manatri-maso ny filalaovana aloka, mampiharihary ireo vavahady sy vongan-tendrombohitra. Ny tapany atsimon’ny volana dia tena be tendrombohitra, manome toerana mahafinaritra hojerena.

Ny International Observe the Moon Night dia manome fahafahana tonga lafatra hijerena indray ny fipetrahan'ny volana manan-tantaran'ny olombelona. Tamin'ny 20 Jolay 1969, i Neil Armstrong dia nanambara tamin'ny fomba malaza hoe: "Toby fitoniana eto. Tonga ny Voromahery.” Ny toerana fiantsonana, fantatra amin'ny anarana hoe Ranomasin'ny Filaminana (Mare Tranquillitatis), dia mora fantatra amin'ity alina ity. Hita ihany koa ireo toerana fiantsonan'ny misiona Apollo hafa, fa ny sasany dia mety ao anatin'ny alin'ny volana mandritra ity hetsika ity.

Ho fanampin'ny fijerena ny volana amin'ity alina manokana ity, ny NASA dia handefa mivantana adiny roa amin'ny fahitalavitra NASA amin'ny 7 ora hariva EDT. Ity fampielezam-peo ity dia mikendry ny hampiray ny olona maneran-tany amin'ny fankalazana ny fandinihana ny volana, ny siansa ary ny fikarohana ary ny fampiroboroboana ny programa momba ny siansa momba ny volana sy ny fikarohana an'ny NASA.

Noho izany, raha mahita ny tenanao any ivelany ianao amin'ity faran'ny herinandro ity, dia makà fotoana kely hibanjina ny volana ary ankafizo ny fahagagana ataon'ny mpifanolobodirindrina amintsika any an-danitra. Ary mariho ny kalandrienao ho an'ny International Observe the Moon Night amin'ny taona ho avy, izay hatao amin'ny 14 Septambra 2024.

Sources:

– Mijery ny alin’ny volana ny NASA – https://moon.nasa.gov/observe-the-moon/annual-event/international-observe-the-moon-night/

- Sarintanin'ny volana NASA - https://moon.nasa.gov/resources/240/moon-map/

– Studio Scientific Visualization Studio NASA: Apollo Landing Sites – https://svs.gsfc.nasa.gov/13812