Fipoahana Gamma-Ray sy Supernovae: Ny Fifandraisana amin'ny Kintana Binary

By

Ny fipoahan'ny gamma-ray (GRBs) dia zava-mitranga eny amin'ny lanitra mahagaga izay mamoaka angovo be, indrindra amin'ny endrika taratra gamma. Na dia fantatra aza fa anisan’ireo trangan-javatra mahery setra indrindra eo amin’izao rehetra izao izy ireny, dia mbola betsaka ny tsy takatry ny mpahay siansa momba azy ireny. Na izany aza, ny fanadihadiana vao haingana navoaka tao amin'ny The Astrophysical Journal dia manolotra teoria vaovao momba ny fananganana karazana GRB farafaharatsiny iray, manolotra fifandraisana amin'ny rafitra kintana binary.

Amin'ny fomba mahazatra, misy karazana GRB roa navahana araka ny faharetany: fipoahana fohy maharitra segondra vitsy ary fipoahana lava maharitra minitra vitsy. Ny GRBs fohy dia heverina fa vokatry ny fifandonan'ny zavatra goavana toy ny lavaka mainty na kintana neutron, raha toa kosa ny GRB lava dia noheverina fa mifandray amin'ny firodanan'ny kintana goavam-be.

Ity fanadihadiana vaovao ity dia manohitra an'io fiheverana io ary manoro hevitra fa ny GRB lava dia mety ho vokatry ny firodanan'ny rafitra kintana mimari-droa misy kintana Carbon-oxygen (CO) sy kintana neutron (NS). Rehefa mirodana ny fototry ny kintan'ny CO, dia miteraka hypernova — fahaterahan'ny lavaka mainty vaovao — ary fiforonan'ny kintana neutron vao teraka. Izany dia mamorona rafitra binary ahitana kintana neutron roa.

Nandritra ny hetsika hypernova, fitaovana be dia be navoaka avy amin'ilay kintana neutron vao niforona no voasambotry ny kintana neutron namany. Io fanampim-pitaovana io dia mety hahatonga ilay kintana ho lasa midadasika loatra, ka mahatonga azy hirodana sy hiova ho lavaka mainty. Vokatr'izany dia mipoitra ny taratra gamma.

Ny mpikaroka dia manome famakafakana amin'ny antsipiriany sy fampahalalana momba ny fototra, anisan'izany ny fiantraikan'ny vanim-potoana fihodinan'ny rafitra binary. Nolazain'izy ireo ihany koa ny fampiasana teleskaopy toy ny zanabolana BeppoSAX, teleskaopy SWIFT an'ny NASA, ary ny Observatoire Lick mba hijery sy hanangona porofo manohana ny teoriany.

Na dia manome hazavana vaovao momba ny fifandraisana misy eo amin'ny kintana mimari-droa sy ny fiforonan'ny GRB lava aza ity fanadihadiana ity, dia mety handray anjara amin'ny adihevitra sy fikarohana bebe kokoa ny vondrom-piarahamonina astrofizika mba hahazoana fahatakarana lalindalina kokoa momba ireo tranga ireo. Zava-dehibe ny fiantraikan'ny fahatakarana ny GRB, satria mety hitranga amin'ny manodidina antsika izy ireo ary mety hampidi-doza ny fiainana eto an-tany. Amin'ny alàlan'ny famongorana ireo rafitra ao ambadik'ireny fipoahana cosmic ireny, ny mpahay siansa dia afaka manatona akaiky kokoa ny maminavina ny fisehoan-javatra toy izany sy miantoka ny fiarovana ny planetantsika.

Loharano: Universe Today – “Inona no fifandraisan'ny fipoahan'ny taratra gamma sy ny supernovae? Mety ho kintana mimari-droa izany” (DOI: 10.3847/1538-4357/ace721)