Fandalinana ireo hazo voatahiry mba hahatakarana ny loza ateraky ny horohorontany any amin'ny Pasifika Avaratra Andrefana

Ireo mpikaroka avy amin'ny US Geological Survey Earthquake Science Center sy ny Oniversiten'i Arizona dia mampiasa hazo voatahiry any Pasifika Avaratra Andrefana mba hahalalana ny mety hisian'ny horohorontany any amin'ny faritra. Nanangona hazo noheverina ho maty nandritra ny horohoron-tany goavana teo amin'ny sisin-dalana tao amin'ny faritr'i Puget Sound ny ekipa. Tamin'ny famakafakana ireo peratra hazo, dia fantatr'izy ireo ny spike karbon-14 tamin'ny taona 774-75 taorian'i JK. Tamin'ny fanisana ny peratra farany teo amin'ireo hazo, dia nanapa-kevitra izy ireo fa maty ireo hazo teo anelanelan'ny 923 sy 924. Midika izany fa ireo lesoka roa ireo dia niteraka horohoron-tany niaraka tamin'izay, mampifandray ireo lesoka roa ary manondro ny mety hisian'ny horohorontany ambony kokoa noho ny noheverina teo aloha.

Ity fikarohana ity dia manome fomba fijery manan-danja momba ny hetsika seismika any Pasifika Avaratra Andrefana ary manampy ny mpahay siansa hahatakatra bebe kokoa ny tsipika sy ny mety hisian'ny horohorontany ao amin'ny faritra. Amin'ny fandalinana ny firaketana ara-jeolojia, ny mpikaroka dia afaka manangona vaovao avy amin'ny horohoron-tany taloha ary mampiasa izany mba hanaovana faminaniana momba ny ho avy. Ny fahatakarana ny loza mety hitranga amin'ny horohoron-tany dia tena ilaina amin'ny famolavolana drafitra mahomby amin'ny vonjy taitra sy fananganana fotodrafitrasa mahazaka.

Loharano: US Geological Survey, University of Arizona

Famerenana ny enamel nify

Ny enamel nify no akora mafy indrindra vokarin'ny vatana, saingy rehefa rava izy io, dia tsy misy fomba hanamboarana azy amin'izao fotoana izao. Na izany aza, ny mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Washington dia nahita zava-baovao mampientam-po izay mety hanova ny fanamboarana nify. Nahita fomba hamadihana ny cellule stem ho ameloblasts izy ireo, ireo sela tompon'andraikitra amin'ny famokarana enamel nify. Izany dia mandrisika ny famokarana enamel fototra, izay mety hitarika amin'ny fivoaran'ny "famenoana velona" mba hamehezana ny lava-bato amin'ny enamel tena izy.

Amin'ny hoavy, ireo fikarohana ireo dia mety hanampy amin'ny fitomboan'ny nify laboratoara izay afaka manolo ny nify very na simba be. Izany dia hanome vahaolana voajanahary sy maharitra kokoa raha oharina amin'ny implants nify mahazatra na dentures. Ny fahafahana mamerina ny enamel nify dia hanatsara ny fahasalaman'ny nify sy ny kalitaon'ny fiainan'ny olona maro.

Loharano: University of Washington

Vola ho an'ny Vahoaka

Ny tsy fahampian'ny vola no antony voalohany mahatonga ny tsy fananana trano. Mba hijerena ny fiantraikan'ny fanampiana ara-bola amin'ny tsy manan-kialofana, nanao fanadihadiana ny mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i British Columbia izay nanomezan'izy ireo vola indray mandeha tsy misy fepetra $7,500 dolara kanadiana ho an'ny olona 50 tsy manan-kialofana. Hita tamin'ny fanadihadiana fa nandany bebe kokoa tamin'ny filana ilaina toy ny sakafo, ny hofan-trano ary ny fitaterana ireo mpandray ny famindram-bola. Fanampin'izany, nandritra ny herintaona, dia nandany andro vitsy kokoa tao amin'ny trano fialofana izy ireo ary andro maromaro tao amin'ny trano fonenana azo antoka.

Ity fanadihadiana ity dia manasongadina ny tombontsoa azo avy amin'ny fanomezana fanampiana vola mivantana ho an'ireo olona tsy manan-kialofana. Amin'ny famahana ny olana fototra amin'ny tsy fandriam-pahalemana ara-bola, dia azo atao ny manatsara ny fahasalaman'ny tena manokana ary mampihena ny fiankinan-doha amin'ny trano fialofana vonjimaika. Ilaina ny fikarohana fanampiny mba hijerena ireo fomba fiasa samihafa amin'ny famahana ny tsy fananana trano sy hamolavola paikady mahomby kokoa amin'ny fanomezana fanohanana manan-danja ho an'ireo sahirana.

Loharano: University of British Columbia

Hafaingan'ny paositra sy ny isan'ny mpifidy

Ny fifidianana amin'ny alàlan'ny mailaka dia nanjary nalaza, indrindra any amin'ny fanjakana toa an'i Oregon sy Washington izay mora kokoa amin'ny mponina ny mifidy. Ny mpikaroka iray ao amin'ny Washington State University dia nandinika ny mety ho fiantraikan'ny hafainganam-pandehan'ny paositra eo an-toerana ny taham-pahavitrihan'ny mpifidy, indrindra any amin'ireo fanjakana manana lalàna mifehy ny fifidianana. Hitan'ny fanadihadiana fa ny serivisy paositra eo an-toerana mahomby dia mampitombo ny mety hisian'ny olona hifidy, indrindra any amin'ny faritra misy fitsipika mifehy ny fifidianana.

Ny vokatra dia manasongadina ny maha-zava-dehibe ny rafitra fandefasana mailaka mahomby amin'ny fiantohana fa tonga ara-potoana ny vatom-pifidianana ary azo isaina. Satria mihamiparitaka kokoa ny fifidianana amin'ny alalan'ny paositra, zava-dehibe ny famahana ireo sakana mety hanakana ny olona tsy handray anjara amin'ny dingana demokratika. Ny ezaka hanatsarana ny fahombiazan'ny paositra sy ny fanamorana ny fizotran'ny latsa-bato dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ny taham-pahavitrihan'ny mpifidy ary hahazoana antoka fa heno ny feon'ny tsirairay.

Loharano: Washington State University

Toetr'andro Pasifika Avaratra Andrefana

Ireo mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Portland State dia nampiasa modely amin'ny ordinatera sy fianarana milina mba haminavina ny toetr'andro ho avy any Pasifika Avaratra Andrefana eo ambanin'ny dingan'ny fiakaran'ny mari-pana amin'izao fotoana izao. Mahagaga fa ny mpikaroka dia nahita fa ny lamina mivezivezy amin'ny atmosfera lehibe kokoa izay misy fiantraikany amin'ny toetrandro eo an-toerana dia tsy andrasana hiova be, indrindra amin'ny ririnina. Midika izany fa mety tsy hisy fiovana lehibe ny toetr'andro iainantsika any amin'ny faritra na dia eo aza ny fiakaran'ny planeta.

Na izany aza, zava-dehibe ny manamarika fa ity fikarohana ity dia mifantoka amin'ny toetr'andro lehibe kokoa, ary ny fiantraikany eo an-toerana toy ny onja mafana, tafio-drivotra, ary ny toetr'andro mahery vaika dia mety mbola hitranga matetika kokoa amin'ny ho avy noho ny fiovan'ny toetr'andro. Ny fahatakarana ny mety ho fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetr'andro eo amin'ny toetr'andro isam-paritra dia tena ilaina amin'ny famolavolana paikady hanalefahana ny vokatr'izany.

Loharano: Portland State University