The Northern Lights in Ireland and Northern Ireland: A spectacular natural display

Raha te-hijery ny zava-mitranga mampitolagaga amin'ny hazavana avaratra ianao, dia tsy voatery handeha ho any Islandy na Alaska. Irlandy sy Irlandy Avaratra dia manolotra fampisehoana mahatalanjona ny aurora borealis, mandoko ny lanitra amin'ny alina amin'ny loko maitso, mavokely, manga ary volomparasy. Na dia mety hanelingelina ny fahitana aza ny rahona indraindray, ny alina mazava miaraka amin'ny hetsika ara-masoandro ilaina dia afaka manome topimaso an'io fampisehoana hazavana voajanahary io.

Ny toerana tsara indrindra hijerena ny hazavana avaratra any Irlandy dia ny morontsiraka avaratr'i Irlandy Avaratra, ny morontsirak'i Antrim, ny Co Mayo any amin'ny morontsiraka andrefana, ny Ashbourne ao amin'ny Co Meath, ary ny mety ho faritra Dublin mandritra ny fampisehoana mahery vaika. Na izany aza, tsy azo antoka ny fahitana, ary ny equinox ho avy amin'ny 23 septambra dia mety hanome vintana tsara kokoa noho ny toetry ny sahan'andriamby eto an-tany sy ny fitongilan'ny planeta tamin'izany fotoana izany.

Ny fizotry ny aurora dia manomboka amin'ny afon'ny masoandro, fipoahana amin'ny masoandro izay mamoaka taratra an'arivony tapitrisa taonina eny amin'ny habakabaka. Tonga any amin'ny atmosfera eto an-tany ireo potika ireo, roa andro eo ho eo atỳ aoriana, izay misy ny sasany voafandrika ao amin'ny sahan'andriambin'ny planeta ary voasarika mankany amin'ny tendrontany avaratra sy atsimo. Rehefa mifandona amin'ny atôma sy ny molekiola ao amin'ny atmosfera izy ireo, dia mamorona loko mamirapiratra amin'ny hazavana avaratra.

Ny lanitra mazava sy ny fandotoana hazavana kely indrindra dia tena ilaina rehefa manandrana manatri-maso ny aurora. Ny fipetrahana lavitra ny tanàna sy ny tanàna dia manome fahafahana tsara kokoa hahita ireo fampisehoana lehibe, na dia avy any an-tanànan'i Dublin aza, dia nisy fomba fijery mahavariana. Ny Astronomy Ireland dia manao sampan-draharaha fanairana aurora, maminavina hoe rahoviana no hitranga ny fipoahan'ny masoandro ary rahoviana no andrasana ho tonga any amin'ny atmosfera eto an-tany ireo singa.

Ny taona vitsivitsy manaraka dia tsara indrindra ho an'ny fijoroana vavolombelona amin'ny hazavana avaratra, satria ny asan'ny masoandro dia hiakatra ny fara tampony amin'ny 2025. Na izany aza, ny toetry ny andro dia mety hiteraka fanamby, ary ny rahona manjombona matetika dia manakana ny fahitana. Na dia eo aza izany, dia mitranga ny alina mazava, manome fahafahana hiaina ity trangan-javatra voajanahary mampitolagaga ity.

Loharano: Gazety Astronomy Ireland