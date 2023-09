Jereo ny Starlink "Satellite Train" manerana an'i Houston

Miomàna amin'ny fampisehoana selestialy any Houston anio alina sy ny zoma alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny alin'ny selestialy any Houston fa mety hahita maso ny "fiaran-dalamby" Starlink ianao. Starlink dia tambajotran'ny zanabolana novolavolain'ny SpaceX izay mikendry ny hanome aterineto mora vidy any amin'ny toerana lavitra. Amin'izao fotoana izao dia misy zanabolana Starlink maherin'ny 4,500 miodina manodidina ny 340 kilaometatra ambonin'ny tany.

Amin'ny alina mazava tsara, raha miandrandra amin'ny fotoana mety ianao, dia mety hahita matso misy zanabolana mipetaka eny amin'ny lanitra. Matetika no diso ireo satelita ireo ho OVNI (Unidentified Flying objects) noho ny bika aman'endriny.

Araka ny filazan'ny mpanara-dia an'i Starlink, dia hamiratra manokana ny "fiaran-dalamby" manerana an'i Houston mandritra ny roa alina manaraka. Amin'ny alakamisy, manantena ny hahita azy io amin'ny 8:30 alina miala avy any avaratra andrefana mankany atsinanana, ary ny zoma amin'ny 8:38 alina avy any avaratra andrefana mankany atsimo.

Raha tianao ny fijery manjavozavo dia mifohaza maraina amin'ny andro manaraka. Amin'ny zoma, afaka mivoaka any ivelany ianao amin'ny 5:21 maraina mba hijery ny fiaran-dalamby avy any avaratra mankany avaratra atsinanana. Ny asabotsy izao dia amin’ny 6 ora sy sasany maraina no tazana avy any andrefana ka hatrany avaratra atsinanana. Ny alahady dia tandremo izany amin'ny 09:5 maraina avy any avaratra ka hatrany avaratra atsinanana, ary amin'ny 26:6 maraina indray avy any avaratra andrefana mankany atsimo atsinanana. Farany, ny alatsinainy dia azonao tratrarina amin'ny 05 ora sy 5 mn maraina avy any andrefana mianatsimo atsinanana.

Ny varavarankelin'ny fijerena ireo fahitana ireo dia mety maharitra roa ka hatramin'ny fito minitra. Tamin'ny volana aogositra, olona maro tany atsimo atsinanan'i Texas no nanatri-maso jiro maromaro eny amin'ny lanitra, izay raha ny marina dia zanabolana Starlink 15 natomboka avy amin'ny Vandenberg Space Force Base any California.

Noho izany, raha mahita ny Starlink "fiaran-dalamby" ianao, dia ho vavolombelona amin'ny fisehoan'ny zava-baovao sy ny fivoaran'ny olombelona amin'ny fikatsahana ny fifandraisana manerantany.

Loharano: Starlink tracker, SpaceX