Ny OSIRIS-REx an'ny NASA dia manatitra santionany avy amin'ny Asteroid 'Bennu' mankany an-tany

By

Ny sambon-danitra OSIRIS-REx NASA dia nahomby tamin'ny famoahana santionany avy amin'ny asterôida mety hampidi-doza antsoina hoe 'Bennu'. Ilay asterôida, tombanana ho 500 metatra eo ho eo ny sakany, dia heverina ho loharanom-baovao sarobidy momba ny rafi-masoandro tany am-piandohana, miasa ho toy ny “kapsilin'ny fotoana”.

Mino ny mpahay siansa fa ny sasany amin'ireo mineraly hita ao Bennu dia mety ho antitra kokoa noho ny rafi-masoandro, ary ireo santionany ireo dia afaka manome fanazavana momba ny fiforonan'ny rafi-masoandro eto amintsika. Ankoatra izany, io asterôida io dia heverina ho manankarena molekiola organika ary mety misy rano voafandrika ao anatin'ny mineraly mihitsy aza.

Ny iraka OSIRIS-REx dia natomboka tamin'ny Septambra 2016, ary tonga tao Bennu tamin'ny Desambra 2018. Nanomboka teo, ny sambon-danitra dia nandinika ny asterôida amin'ny antsipiriany, miaraka amin'ny tanjona hamerenana ireo santionany amin'ny Tany. Ny fanaovana santionany dia nahitana ilay sambon-danitra nikasika vetivety teo amin'ny velaran'i Bennu mba hanangona regolith, na akora mivelatra.

Ny ekipan'ny mpahay siansa sy injeniera ao amin'ny NASA dia nisafidy tsara ny toerana hanaovana santionany, fantatra amin'ny anarana hoe Nightingale, izay nanome fepetra mety amin'ny fanangonana santionany isan-karazany sy sarobidy. Nifandray tamin'ny asterôida nandritra ny enina segondra teo ho eo ny Mekanisma Fanangonana Santionany Touch-And-Go an'ny sambon-danitra, ka namoaka entona azota nitroatra izay nanetsika ny regolith.

Ireo santionany, tombanana ho eo amin'ny 2.1 grama eo ho eo ny lanjany, dia voatahiry soa aman-tsara tao amin'ny Sample Return Capsule an'ny sambon-danitra. OSIRIS-REx dia hanomboka ny diany roa taona hiverina eto an-tany, miaraka amin'ny kapsily fiverenana santionany izay antenaina hipetraka any an'efitr'i Utah amin'ny 60 septambra 24. Rehefa sitrana dia halefa any amin'ny Johnson Space Center any Houston, Texas ireo santionany. , izay hanaovan'ny mpahay siansa famakafakana amin'ny antsipiriany mba hamahana ireo tsiambaratelo voatazona ao anatin'ny fitaovana tranainy nataon'i Bennu.

Ity iraka mpisava lalana ity dia maneho dingana lehibe amin'ny fahatakarantsika ny rafi-masoandro tany am-boalohany ary afaka manome fanazavana sarobidy momba ny niandohan'ny fiainana eto an-tany.

Sources:

– Iraka OSIRIS-REx an'ny NASA

- Fanambarana an-gazety NASA