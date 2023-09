Ny iraka OSIRIS-REx: Famoahana ny niandohan'ny rafi-masoandro

By

Ny mpahay siansa dia miandry fatratra ny famakafakana ny santionany asterôida lehibe indrindra nangonina hatramin'izay, izay mety hihazona fampahalalana manan-danja momba ny niandohan'ny fiainana eto an-tany. Ny santionany dia naterina soa aman-tsara tany amin'ny Fitsapana sy Fampiofanana an'i Utah tamin'ny alàlan'ny kapsule habakabaka NASA navoakan'ny sambon-danitra robotika, OSIRIS-REx, taorian'ny dia fito taona. Ny tanjon'ny iraka dia ny hanazava ny fiforonan'ny rafi-masoandro.

Miaraka amin'ny fiverenana mahomby amin'ny kapsule habakabaka, dia mitodika any amin'ny dingana manaraka izao ny saina. Ny sambon-danitra OSIRIS-REx, fantatra ankehitriny amin'ny anarana hoe OSIRIS-APEX, dia hanomboka amin'ny iraka manaraka. Handalina asteroid iray hafa akaiky ny Tany antsoina hoe Apophis izy io rehefa manakaiky ny Tany amin'ny 2029. Ity ezaka fikarohana ity dia mikendry ny haka sary amin'ny antsipiriany momba ny velaran'ilay asterôida ary hanao fanadihadiana lalina momba ny vovoka sy ny vato ao aminy.

Mandritra izany fotoana izany, ny santionan'ny asteroid nangonina nandritra ny iraka dia nentina tany amin'ny efitrano madio vonjimaika, izay iharan'ny fanadiovana sy fandravana. Ny NASA dia miantoka fa tsy voaloto ny santionany amin'ny alàlan'ny fitandremana tsara. Ny singa voafono, miaraka amin'ny santionany tsy nosokafana, dia halefa haingana any amin'ny Johnson Space Center NASA any Houston. Hanomboka ny 11 oktobra izao ny fanadihadiana voalohany momba ny santionany ary halefa any amin'ny foibe.

Nahasarika ny sain'ny mpahay siansa maneran-tany ny toetra tsy miova sy tsy misy dikany amin'io santionany io. Pierre Haenecour, mpikambana ao amin'ny ekipan'ny OSIRIS-REx, dia manoritsoritra azy io ho fomba fijery sarobidy momba ireo singa fototra amin'ny rafi-masoandro. Ao anatin'ny roa taona manaraka, ny mpahay siansa dia handalina amim-pitandremana sy hanao katalaogy ny santionany ao amin'ny efitrano madio voatokana tsy misy loto ao amin'ny Johnson Space Center. Aorian'ity fanadihadiana lalina ity dia hisy ampahany amin'ny santionany ho azo hanaovana fikarohana fanampiny ho an'ny mpahay siansa ao anatin'ny ekipa OSIRIS-REx na any amin'ireo masoivoho habakabaka mpiara-miasa any Canada sy Japana.

Ny 70 isan-jaton'ny akora asterôida sisa dia hotehirizina ao amin'ny Johnson Space Center an'ny NASA ary toerana backup any White Sands, New Mexico. Izany dia manome antoka fa ny taranaka mpahay siansa ho avy dia hanana fahafahana hianatra sy hamakafaka io santionany miavaka io. Ny iraka OSIRIS-REx dia nanokatra lalana vaovao amin'ny fanadihadiana ara-tsiansa, mampanantena ny hanatsara ny fahatakarantsika ny niandohan'ny rafi-masoandro ary mety hamoha ny fomba fijery momba ny niandohan'ny fiainana eto an-tany.

