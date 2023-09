Tavoahangin-drivotra madinidinika voafandrika ao anaty ranomandry manafaingana ny fitsorian'ny gletser, hitan'ny mpahay siansa

Nasehon'ny fandinihana vao haingana nataon'ny mpahay siansa fa ny bubbles an'habakabaka voafandrika ao anaty ranomandry dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fanafainganana ny fihenan'ny ranomandry. Nandritra ny dingan-dava, an'arivo tapitrisany tamin'ireo bubbles ireo no nipoaka tao anaty rano, ka niteraka rivo-doza izay nampiditra rano mafana tamin'ny ranomandry. Ity trangan-javatra ity dia hita indrindra any amin'ny ranomandry ranomandry, izay mamoaka ranomandry be dia be any an-dranomasina.

I Erin Pettit, manam-pahaizana momba ny glacier sy ny ekipany ao amin'ny Oniversiten'i Oregon State, dia nanao ny fandinihana tany Alaska, izay ahitana ranomandry maherin'ny 70 miliara taonina isan-taona. Izany fatiantoka izany dia manampy amin'ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina maneran-tany. Hitan'ny mpikaroka fa mahatonga ny ranomandry hiempo haingana kokoa ny ranomandry ao amin'ny ranomandry. Rehefa mitsonika ny ranomandry dia misintona haingana kokoa ny rano ireo bubbles miakatra, ka mitombo avo enina heny ny hafainganam-pandehan'ny rano raha oharina amin'ny ranomandry tsy misy bubble.

Ny fandinihana dia manoro hevitra fa ny fiantraikan'ireo bubbles ireo amin'ny fikorianan'ny ranomandry dia mety hisy vokany lehibe. Tsy vitan'ny hoe manatsara ny fahatakarantsika ny fiovaovan'ny toetr'andro ihany ny fikarohana fa afaka manazava ihany koa ny fihenan'ny habetsahan'ny tombo-kase any amin'ny fjord Alaska sasany.

Ny glacier dia hita fa feno bubbles kely an-tapitrisany maro, voatsindry hatramin'ny 20 heny noho ny fanerena ny atmosfera eto an-tany. Ireo bubbles ireo dia noforonina rehefa miangona mandritra ny an'arivony taona ny lanezy ary mipoitra ho ranomandry. Ny ekipan'i Pettit dia nioty ranomandry be miboiboika avy amin'ny vongan-dranomandry antsoina hoe Xeitl Sít' any Tlingit ary nandinika ny fiempony tao anaty fitoeran-trondro feno ranon-dranomasina. Nitsonika 2.25 heny noho ny ranomandry tsy misy bubble ny gilasy noho ny fiakaran'ny rano vokatry ny fisian'ny bubbles.

Ny fandinihana, navoaka tao amin'ny diary Nature Geoscience, dia manome fanazavana momba ny feo "snap, crackle, ary pop" voarakitra akaikin'ny glacier. Ireo tabataba ireo dia hita fa vokatry ny bubble rivotra mipoitra avy amin'ny ranomandry mitsonika. Ny fikarohana dia nanoro hevitra fa ny bubbles dia mampifangaro ny sisin-tany misy rano mangatsiaka izay mazàna manaisotra ny ranomandry amin'ny rano mafana, ary amin'ny farany dia mampiharihary ny ranomandry any amin'ny ranomasina mafana kokoa.

Ilaina ny fikarohana fanampiny mba hahafantarana ny halehiben'ny fiantraikan'ireo bubbles ireo amin'ny glacier any amin'ny faritra hafa, toy ny Antarctica. Na izany aza, ny valin'ny fikarohana dia manasongadina ny filana maika ny fiatrehana ny fihenan'ny glacier haingana sy ny anjara asa lehibe ataon'ireo bubble bitika ireo amin'ny dingana.

Sources:

Oregon State University

Nature Geoscience