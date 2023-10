Miomàna amin'ny fifandonana selestialy: ny dian'ny Andromeda Galaxy mankany amin'ny Voie lactée

By

Hetsika astronomika mahavariana sy mampientam-po no ho hita ao anatin'ny lavitrisa taona vitsivitsy - ny fampifangaroana ny Andromeda Galaxy sy ny Milky Way antsika. Na dia toa mampiahiahy aza izany, aza matahotra, fa dihy cosmic efa nitranga hatry ny ela io fihaonana io. Naka sary mampitolagaga ny astronoma izay manome antsika topimaso ny mety ho endrik'ity fampisehoana mahafinaritra ity.

I NGC 7727 dia kintana iray ao amin'ny atonton-kintan'i Aquarius. Ity sary mahafinaritra ity, nalain'ny Gemini South Observatory, dia mampiseho vahindanitra miolikolika roa lehibe eo afovoan'ny fampiraisana. Ny fifandraisan'izy ireo amin'ny gravitatiny dia nahatonga ny famoronana rambom-baravarankely goavam-be, manidina kintana mankany amin'ny habakabaka tsy manam-petra amin'ny cosmos.

Ny tantaran'ny NGC 7727 dia nanomboka tamin'ny arivo tapitrisa taona lasa izay rehefa nifandona ny vahindanitra roa, izay niteraka fitohizan'ny fisehoan-javatra izay manohy mamolavola ny hoaviny. Mahagaga fa ao anatin'ity fitambarana mikorontana ity dia misy lavaka mainty roa - iray avy amin'ny vahindanitra tany am-boalohany. Ireo lavaka mainty ireo dia manana firaketana roa miavaka: izy ireo no lavaka mainty faran'izay akaiky indrindra amin'ny Tany ary ny mpivady akaiky indrindra hita hatramin'izay.

Ny lavaka mainty iray dia mirehareha 154 tapitrisa heny noho ny an'ny Masoandrontsika, fa ny iray kosa milanja 6.3 tapitrisa mahery. Na dia eo aza ny akaiky azy ireo, dia misaraka amin'ny halavirana 1,600 250 eo ho eo ny hazavana-taona. Mahagaga fa tombanan'ny astronoma fa hitambatra ao anatin'ny lavaka mainty iray lehibe kokoa ao anatin'ny XNUMX tapitrisa taona eo ho eo ireo sampana lehibe roa ireo. Ity fihaonan'ny cosmic ity dia hamoaka onja mahery amin'ny onja mihetsiketsika manerana ny tontolon'ny habakabaka, hetsika iray izay tsy azontsika antenaina afa-tsy ny ho vavolombelona miaraka amin'ny famerimberenan'ny Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO).

Ny fikambanan'ny NGC 7727, izay mbola mitohy, dia manohy mamolavola ny vahindanitra. Ny rambony misongadina, feno kintana tanora sy toeram-pambolena kintana mavitrika, dia mampiseho ny fiantraikan'ity fifandonan'ny cosmic ity. Raha ny marina, tao anatin'ity korontana eny amin'ny lanitra ity, ny astronoma dia nahita zavatra manodidina ny 23 izay heverina ho vondron-kintana tanora - fitambarana kintana miforona any amin'ny faritra misy kintana avo kokoa, izay hita matetika amin'ny vahindanitra mifandray toa ny NGC 7727.

Raha ny NGC 7727 dia manome antsika fijery manjavozavo momba ny lahatra miandry ny Voie lactée, matokia fa tsy tandindonin-doza eo no ho eo ny rafi-masoandro misy antsika, anisan'izany ny Tany. Ny dihy gravitational eo anelanelan'ny Milky Way sy Andromeda dia mety hanipy ny Masoandrontsika ho any amin'ny faritany vaovao ao anatin'ny vahindanitra misy antsika, saingy ity dia ity dia ho fikarohana cosmic fa tsy fandravana.

Eo am-piandrasana amim-pahadodonana an’io fifandonana eny amin’ny lanitra io, dia aoka isika haka fotoana kely hankasitraka ireo zava-mahatalanjona misy eo amin’izao rehetra izao sy ny dihy saro-bahan’ireo vahindanitra an-tapitrisany maro amin’ny halavirana.

FAQ:

F: Inona ny NGC 7727?

I NGC 7727 dia kintana iray ao amin'ny atonton-kintan'i Aquarius, izay 90 tapitrisa taona eo ho eo eo Miforona izy io noho ny fitambaran'ireo vahindanitra miolikolika roa lehibe.

F: Inona no mahatonga ny lavaka mainty ao NGC 7727 miavaka?

A: Ny loaka mainty ao amin'ny NGC 7727 dia mitazona firaketana roa - izy ireo no lavaka mainty supermassive akaiky indrindra amin'ny tany ary ny mpivady akaiky indrindra hita hatramin'izay.

F: Misy fiantraikany amin'ny Tany ve ny fikambanan'ny Voie lactée sy Andromeda?

A: Na dia hahatonga ny Masoandrontsika hivarina any amin'ny faritra hafa amin'ny vahindanitra misy antsika aza ny fitambarana, dia tsy misy atahorana avy hatrany ny Tany na ny rafi-masoandro misy antsika vokatry ny fifandonana.