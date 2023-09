Ny tsy fahampian'ny mpahay siansa britanika mainty hoditra: miresaka momba ny fanavakavaham-bolon-koditra amin'ny siansa

By

Amin'ny fomba ofisialy, tsy misy mpampianatra simia mainty na fizika any Angletera, ka mahatonga ny mpahay siansa maro hilaza fa fanavakavaham-bolon-koditra ny siansa UK. Ny Royal Society, akademia siantifika tranainy indrindra eran-tany, dia mikendry ny hanova izany miaraka amin'ny rafitra famatsiam-bola vaovao natao hanohanana ireo mpianatra PhD mainty hoditra amin'ny fikatsahana asa amin'ny fikarohana akademika ary amin'ny farany dia lasa mpampianatra. Ny drafitra dia hanome vola hatramin'ny £ 690,000 ho an'ny namana dimy isan-taona.

Dr Mark Richards, mpikaroka momba ny fizika sy mpampianatra ao amin'ny Imperial College London, ary Profesora Robert Mokaya, manam-pahaizana momba ny simia fitaovana ao amin'ny Oniversiten'i Nottingham, dia nanazava momba ity olana ity. Na dia mpampianatra simia aza i Mokaya nanomboka tamin'ny 2008, dia tsy misy amin'ny fomba ofisialy izy araka ny antontan'isa nangonin'ny Sampan-draharaha momba ny antontan'isa momba ny fampianarana ambony (HESA). Manodidina ny isa ho dimy akaiky indrindra ny HESA, ka atao boribory midina ho aotra i Mokaya. Na dia niaiky aza izy fa mety misy mpampianatra simia mainty hafa any Angletera, dia mbola tsy nanana fahafahana nihaona tamin'izy ireo izy. Samy nanamafy i Mokaya sy Richards fa tsy misy mpampianatra fizika mainty hoditra koa.

Eo amin’ny sehatry ny simia dia 520 ny isan’ny mpampianatra, raha 825 kosa ny momba ny fizika. Somary tsara kokoa ny toe-javatra amin'ny biosciences, misy profesora mainty dimy amin'ny 1,345, ary injeniera, izay manana profesora mainty 20 eo ho eo amin'ny 1,730. Amin'ny ankapobeny, amin'ny siansa rehetra dia tsy misy afa-tsy 70 ny mpampianatra mainty hoditra, izay misolo tena ny 0.6% amin'ny fitambarany. Ny 10 amin’ireo mpampianatra ireo ihany no vehivavy. Mifanohitra amin'izany kosa, ny mainty hoditra no mandrafitra ny 4.2% amin'ny mponina any Angletera sy Pays de Galles araka ny fanisam-bahoaka farany.

Misy antony isan-karazany mahatonga ny tsy fisian'ny mpahay siansa mainty hoditra. Heverin'i Richards fa sakana lehibe ho an'ny vondrona voahilikilika ny tsy fahampian'ny fahatsiarovan-tena amin'ny fahafahana azo ampiasaina sy ny tsy fisian'ny fanentanana. Raha tsy misy tambajotra sy fanohanana, dia lasa mahakivy ny olona manan-talenta. Ny antontan'isa dia mampiseho mazava fa mihena ny isan'ny mainty hoditra amin'ny siansa isaky ny dingana amin'ny tohatra akademika, manomboka amin'ny GCSE ka hatramin'ny profesora.

Richards, izay liana amin'ny siansa azo trandrahana hatrany amin'ny fahazazany, dia manantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny fahalianana sy ny fanohanana amin'ny fampiroboroboana ny hetahetan'ny siansa. Nihalehibe tao amin'ny tokantrano tokan-tena izy, ka tsaroany ny fomba nitarihan'ny sainy tia karokaroka handinika ny fiasan'ny socket plug fony izy mbola kely. Na dia teo aza ny anarana hoe “zaza ratsy fanahy” tamin'ny voalohany, dia nanazava i Richards fa ny fahalianana sy ny faniriany hahatakatra ny fomba fiasan'ny zava-drehetra no nahatonga ny fitiavany ny siansa.

Olana saro-pady ny tsy fisian'ny solontena mainty hoditra amin'ny siansa izay mitaky fomba fiasa maro samihafa hanesorana ny fanavakavaham-bolon-koditra eo amin'ny andrim-panjakana sy hampiroboroboana ny firaisankina. Ny tetika famatsiam-bolan'ny Royal Society dia dingana iray fotsiny amin'ny famahana ity tsy fitoviana ity ary manome antoka fa ny mpahay siansa mainty hoditra any UK dia mahazo ny fankasitrahana sy ny fahafahana mendrika azy ireo.

