Asehon'ny fikarohana hoe rahoviana no nisy ny Exocontinents voalohany

Nanao fikarohana ny profesora astronomia Jane Greaves avy ao amin'ny Oniversiten'i Cardiff mba hamaritana hoe rahoviana ny exocontinents voalohany, na kontinanta amin'ny planeta hafa, no mety niforona. Ilay fianarana, mitondra ny lohateny hoe “Oviana no nisy ny Exocontinents Voalohany?” ary navoaka tao amin'ny Research Notes of the American Astronomical Society, mikendry ny hanatsara ny fikarohana ireo tontolo azo onenana amin'ny alalan'ny famantarana ny toerana ahitana planeta be vato misy tectonics plate.

Na dia mety tsy ilaina amin'ny fanombohan'ny fiainana aza ny plate tectonics, dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fitazonana ny fahafahan'ny planeta iray honenana izy ireo rehefa mandeha ny fotoana. Ny tectonics plate dia manampy amin'ny fandrindrana ny hafanan'ny planeta ary mamoaka hafanana avy amin'ny fotony, izay zava-dehibe amin'ny fitazonana magnetosphere miaro sy hijanonana ao anatin'ny faritra azo onenana.

Greaves dia nifantoka tamin'ny fifandraisana misy eo amin'ny famokarana hafanana fototry ny planeta sy ny fisian'ny plate tectonics. Ny hafanana ao amin'ny fototry ny planeta dia vokatry ny singa radioaktifa toy ny uranium, thorium, ary potassium. Ireo singa ireo dia miforona amin'ny fifandonan'ny kintana neutron sy ny fipoahana supernova.

Mba hamaritana hoe iza amin'ireo kintana no mety manana planeta misy tectonics sy kaontinanta plate, Greaves dia nandinika angona momba ny habetsahan'ny singa samihafa ary nampifangaro izany tamin'ny taonan'ny kintana. Nosokajiny ho vondrona roa ny kintana: kintana misy kapila manify, izay tanora kokoa ary manana metaly ambony kokoa, ary kintana matevina matevina, izay efa antitra sy manana metaly ambany kokoa.

Hitan'ny fandinihana fa ny endriky ny kaontinanta eto an-tany dia maneho ny sanda median raha oharina amin'ny planeta hafa. Nanomboka teo amin'ny 3 lavitrisa taona lasa izay ny fiforonan'ny kaontinanta eto an-tany, fa ny kintan'ny kapila manify ao amin'ilay santionany kosa dia nampiseho ny fisehoan'ny kaontinanta voalohany 2 lavitrisa taona talohan'ny nisian'ny Tany, ary ny kintan'ny kapila matevina kosa dia nampiseho ireo kaontinanta niseho tany aloha kokoa, 4 ka hatramin'ny 5 lavitrisa taona teo ho eo talohan'ny nahaterahan'ny tany. .

Nasehon'ny fikarohana ihany koa ny fifandraisana misy eo amin'ny fisian'ny kaontinanta sy ny tahan'ny vy-to-hydrogène (Fe/H) amin'ny kintana. Ny planeta manana tahan'ny Fe / H ambany kokoa dia mety ho kontinanta miforona aloha kokoa.

Greaves dia nanoro hevitra fa ny kintana manana metaly ambany masoandro dia mety ho lasibatra mampanantena amin'ny fikarohana ireo exoplanets azo onenana miaraka amin'ny kaontinanta. Ireo planeta ireo dia mety efa namolavola karazana fiainana mandroso kokoa noho ny Tany.

Ny fandinihana dia namintina fa ny fitadiavana exoplanets be vato miaraka amin'ny kaontinanta maharitra dia tena mampanantena. Ny fanadihadiana fanampiny momba ny habetsahan'ny isotope toa ny thorium sy ny potasioma, izay mandray anjara amin'ny fanafanana radiogène, dia mety hanambara rafitra maro kokoa izay mety ho niainan'ny fiainana an-tany mialoha ny fiainana eto an-tany.

Amin'ny ankapobeny, ity fikarohana ity dia manitatra ny fahatakarantsika ny fiforonan'ny planeta any an-dafin'ny rafi-masoandro misy antsika, izay manome fanazavana sarobidy ho an'ny fikarohana planeta ho avy.