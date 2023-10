Ny fiakarana sy ny fianjeran'ny Malvinoxhosan Bioregion any Afrika Atsimo

By

Ny fianarana vao haingana mitondra ny lohateny hoe "Ny fisondrotana sy ny fianjeran'ny faritra biolojika Malvinoxhosan (Malvinokaffric) any Afrika Atsimo: Porofo ho an'ny Biocrises Devonianina tany am-boalohany-Afovoany any amin'ny Tendrontany Atsimo," navoaka tao amin'ny Earth-Science Reviews, dia mandinika ny faharinganan'ny biby an-dranomasina nandritra ny fotoana voalohany. Vanim-potoana Devonianina Afovoany. Io vanim-potoana io dia nanamarika ny toetr'andro mafana kokoa sy ny haavon'ny ranomasina, miaraka amin'ny tany midadasika antsoina hoe Gondwana any akaikin'ny Tendrontany Atsimo.

Ny mpikaroka, notarihin'ny Dr. Cameron Penn-Clarke, dia nanangona sy nanadihady angon-drakitra fôsily be dia be mba hahatakarana ny niandohan'ny sy ny fanjavonan'ny biota Malvinoxhosan, vondrona biby an-dranomasina izay niroborobo tao anaty rano mangatsiaka kokoa ary nahitana karazana akorandriaka isan-karazany. Tamin'ny alalan'ny teknika famakafakana angon-drakitra efa mandroso no nahafantaran'izy ireo sosona miavaka amin'ny vatolampy fahiny, izay samy mampiseho ny fihenan'ny isan'ny biby an-dranomasina rehefa mandeha ny fotoana.

Ny fandinihana dia nanambara fa ny fihenan'ny biota Malvinoxhosan dia mifandray amin'ny fiovan'ny haavon'ny ranomasina sy ny toetr'andro. Rehefa nihanafana ny toetr'andro, dia nanjavona ireo biby an-dranomasina Malvinoxhosan manokana, rano mangatsiaka, ary nosoloina karazana jeneraly kokoa namboarina tamin'ny rano mafana kokoa. Ny fiovan'ny haavon'ny ranomasina dia nanakorontana ny sakana voajanahary voajanahary, mamela ny rano mafana kokoa avy amin'ny faritra manakaiky ny ekoatera hikoriana ao ary nitarika ho amin'ny fanjanahantany ireo karazana rano mafana kokoa.

Ny faharinganan'ny biota Malvinoxhosan dia niafara tamin'ny firodanan'ny tontolo iainana amin'ny polar, izay tsy mbola tafarina intsony ny zavamananaina. Ny fikarohana dia nanoro fa ny vokatry ny fiovan'ny haavon'ny ranomasina sy ny mari-pana no antony lehibe nahatonga ity trangan-javatra lany tamingana ity. Mbola tsy azo antoka raha mifandray amin'ny hafa mandritra ny vanim-potoana Devonian tany am-boalohany sy afovoany io trangan-javatra lany tamingana io, satria tsy ampy ny fanatsoahan-kevitra momba ny taona.

Ny fanadihadiana koa dia manasongadina ny faharefoan'ny tontolo polar sy ny tontolo iainana amin'ny fiovan'ny haavon'ny ranomasina sy ny mari-pana. Ny fahatakarana ny zava-niseho lany tamingana taloha dia afaka manome fanazavana sarobidy momba ny krizy momba ny zavamananaina ankehitriny atrehintsika amin'izao fotoana izao.

