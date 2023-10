Ny Prototype Moon Rover an'ny NASA dia mamita ny lalan'ny sakana amin'ny volana

By

Ny prototype rover volana vaovao an'ny NASA, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), dia nahavita soa aman-tsara lalana sakana nanahaka ny tany mikitoantoana amin'ny habakabaka. Ny rover dia handeha ho any amin'ny tendrontany atsimo amin'ny volana Novambra 2024 amin'ny alàlan'ny balafomanga SpaceX Falcon Heavy.

Mba hitsapana ny fihetsehan'ny VIPER, dia namorona tontolo manodidina ny volana misy vatobe, hantsana mideza, ary vavahady lalina ny injeniera ao amin'ny Glenn Research Center ao Cleveland. Higadona ao amin'ny Mons Mouton, tendrombohitra akaikin'ny tendro atsimon'ny volana, ilay rover, ary hiasa amin'ny famaritana ny tontolo manodidina ny volana ho an'ny fifantenana ny toerana hipetrahan'ny fandaharana Artemis ho avy mandritra ny iraka 100 andro eo ho eo.

NASA dia nizara horonan-tsarimihetsika momba ny fitsapana fihetsehana vao haingana nataon'ny rover, mampiseho ny fahaizany mandresy ireo fanamby mety hatrehiny eny ambonin'ny volana. Anisan'ny fitsapana ny fandehanana teo amin'ny tehezan-tendrombohitra mideza, ny famakivakiana ireo vavahady, ary ny fandehanana tany toy ny fasika. Ny fahavitan'ireo fitsapana ireo dia manondro fa ny VIPER dia ampy fitaovana tsara hijerena ny faritra mikitoantoana amin'ny volana.

Ao anatin'ny fandaharan'asa Artemis an'ny NASA, izay mikendry ny hametraka ponenana maharitra amin'ny volana, ny VIPER dia hanana anjara toerana lehibe amin'ny famantarana ny toerana misy ny rano sy ny loharano hafa azo alaina hanohanana ny fijanonana maharitra amin'ny volana. Fanampin'izany, ny iraka VIPER dia mikatsaka ny hamantatra ny niandohan'ny rano mangatsiaka sy ny zavatra hafa mivaingana amin'ny volana, ny fitehirizana azy ireo mandritra ny an'arivony tapitrisa taona, ary ny fandosiran'izy ireo ny tany amin'ny volana.

Ny injeniera ao amin'ny Johnson Space Center NASA any Houston dia nanandrana ny fitaovana siansa farany an'ny VIPER, ny Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). TRIDENT dia fandavahana rotary percussive izay hampiasaina haka ireo tapa-tany hatramin'ny telo metatra ambanin'ny tany. Ity fitaovana ity dia hanome angona sarobidy momba ny tanjaka, ny fahamatorana ary ny mari-pana amin'ny tany amin'ny volana.

Ny fahavitan'ny fitsapana fihetsehan'ny VIPER sy ny fampidirana ny zavamaneno ara-tsiansa farany azy dia mitondra ny NASA akaiky kokoa amin'ny famahana ny misterin'ny andrin-tsisin'ny volana sy ny fanokafana ny lalana ho amin'ny fikarohana ny volana ho avy.

Sources:

- Ny fanazaran'ny NASA VIPER moon rover nandao ny volanany (video)

– NASA/Ames Research Center

– NASA/Glenn Research Center

– NASA/Robert Markowitz

- tompon'andraikitra NASA