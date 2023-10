Ny Virgin Galactic dia nanemotra indray andro ny iraka fizahantany an-habakabaka

Nanambara ny fanemorana iray andro ny Virgin Galactic ho an'ny iraka fizahantany an-habakabaka, Galactic 04. Hotanterahina ny zoma 5 oktobra izao ny iraka, izay nokasaina voalohany ny alakamisy 6 oktobra. Ny fahatarana dia ny hamela ny ekipa hamita ny fanomanana sy ny fisavana fiara ilaina.

Ny Galactic 04 dia ahitana mpanjifa telo mandoa vola izay hiaina fitsangatsanganana an-habakabaka amin'ny fiaramanidina VSS Unity an'ny Virgin Galactic. Ny fiaramanidina mpitatitra azy, VMS Eve, no hitondra ilay fiaramanidina ary hiainga avy ao amin'ny Spaceport America any New Mexico. Hanomboka amin'ity iraka ity ny mpanatanteraka dokambarotra britanika Trevor Beattie, mpanabe amerikanina astronomia Ron Rosano, ary Namira Salim mpitsangatsangana. Salim no Pakistani voalohany tonga amin'ny sisin-tany farany.

Miaraka amin'ireo mpanjifa, ny lehiben'ny mpampianatra mpanamory sambon-danitra an'ny Virgin Galactic, Beth Moses, dia ho eo amin'ny efitranon'ny Unity ihany koa, hanampy amin'ny fiantohana ny dia azo antoka sy mahafinaritra ho an'ny rehetra. Kelly Latimer sy CJ Sturckow no hitarika ny fiaramanidina an-habakabaka, raha i Nicola Pecile sy Jameel Janjua kosa no hifehy an'i Eva.

Rehefa vita ny iraka, dia hiverina any amin'ny Spaceport America ny Unity sy Eva. Izany dia hanamarika ny sidina ara-barotra fahefatra an'ny Virgin Galactic, manaraka ny ezaka mitovy amin'izany tamin'ny Jona, Aogositra ary Septambra tamin'ity taona ity.

Raha mikasa ny hanidina indray mandeha isam-bolana miaraka amin'ny Unity ny orinasa amin'izao fotoana izao, dia nanambara izy ireo fa hitombo be ny sidina amin'ny taona 2026 rehefa manomboka miasa ny "kilasy Delta" vaovao. Ireo fiara vaovao ireo dia natao handefasana matetika toy ny indray mandeha isan-kerinandro.

Amin'ny ankapobeny, manantena fatratra ny fahavitan'ny Galactic 04 sy ny fitohizan'ny fizahan-tany an-habakabaka amin'ny ho avy ny Virgin Galactic.

