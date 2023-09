Ambaratonga mampiahiahy momba ny fanoherana antibiotika hita tamin'ireo mararin'ny ady tany Ukraine

Ny mpikaroka dia nahita ny haavon'ny fanoherana antibiotika amin'ny bakteria avy amin'ireo marary naratra tamin'ny ady tany Okraina. Ny fanadihadiana, notarihin'ny Oniversiten'i Lund any Soeda, niara-niasa tamin'ny mikrôbiôlôjia Okrainiana, dia nahita ny haavon'ny fanoherana tsy mbola nisy toy izany, indrindra tamin'ny bakteria Klebsiella pneumoniae. Izany dia nahatonga ny filàna fanohanana iraisam-pirenena hamahana ity olana goavana ity.

Ny fandinihana, navoaka tao amin'ny The Lancet Infectious Diseases, dia nandinika ny fanoherana ny bakteria amin'ny marary naratra tamin'ny ady ary notsaboina tany amin'ny hopitaly. Ny fikarohana dia nanambara fa marary marobe no manana bakteria manana haavo avo be. Profesora Kristian Riesbeck, manam-pahaizana momba ny bakteria klinika ao amin'ny Oniversiten'i Lund, dia naneho ny fahagagany tamin'ny fihaonany tamin'ny bakteria manana haavo avo be toy izany. Nohamafisiny ny maha maika ny toe-draharaha sy ny ilana fanampiana any Okraina.

Tsy vitan'ny hoe nijaly be ny olombelona ny ady, fa niady tamin'ny bakteria mahatohitra koa. Ny paroasy be loatra sy ny fotodrafitrasa rava ao amin'ny hopitaly dia nanampy ireo marary voan'ny aretina nandritra ny fitsaboana azy ireo. Nalaina ny santionany tamin'ireo niharam-boina 141, anisan'izany ny olon-dehibe naratra sy ny zaza voan'ny pnemonia. Nasehon'ny vokatra fa bakteria Gram-negatif maro no naneho fanoherana ny antibiotika fampiasa matetika, anisan'izany ireo mbola tsy hita eny an-tsena. Fanampin'izany, efa ho 10% amin'ny santionany no misy bakteria mahatohitra ny colistin, na dia heverina ho ny antibiotika "famerenana farany".

Kristian Riesbeck dia naneho ny ahiahiny momba ny fanoherana asehon'ny bakteria Klebsiella pneumoniae, izay mety hiteraka aretina na dia amin'ny olona manana hery fiarovana salama aza. Nasongadiny fa ny halehiben'ny fanoherana hita amin'ity fanadihadiana ity dia mihoatra ny zavatra hita teo aloha, miaraka amin'ny 6% amin'ny santionany misy bakteria mahatohitra ny antibiotika rehetra nozahana. Riesbeck dia nanantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny fanampiana an'i Okraina amin'ny famahana ity toe-javatra mitohy ity mba hisorohana ny fiparitahan'ny bakteria mahatohitra sy hiarovana ny faritra Eoropeana manontolo.

