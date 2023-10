Varda Space Industries dia miantoka ny toerana fiantsonana any Aostralia ho an'ny iraka habakabaka ho avy

Varda Space Industries, fanombohana miorina any Kalifornia mifantoka amin'ny fikarohana pharmaceutique sy ny famokarana eny amin'ny habakabaka, dia nanao fifanarahana tamin'ny Southern Launch, mpandraharaha tsy miankina any Aostralia, momba ny fipetrahan'ny sambon-danitra ho avy. Nitranga izany taorian'ny nandavan'ny governemanta amerikana ny fankatoavana ny fampidirana indray ny iraka andrana voalohany nataon'i Varda mitondra fanafody vita amin'ny orbit. Ny Federal Aviation Administration (FAA) sy ny US Air Force dia tsy nanala ny sambon-danitra an'i Varda mba hipetraka amin'ny toeram-pitsapana miaramila any Utah noho ny ahiahy momba ny fiarovana.

Mikasa ny hanao iraka tsy tapaka any amin'ny orbite ambany tany i Varda mba hanamora ny andrana fikarohana momba ny fanafody sy ny famokarana fanafody amin'ny microgravity. Ny orinasa dia nahazo famatsiam-bola ho an'ny orinasa ary manomboka andiany voalohany amin'ny iraka fitsapana efatra mba hamolavola ireo teknolojia ilaina. Nandritra ireo iraka ireo dia nahomby ny Varda nampitombo ny kristaly ritonavir, fanafody VIH, tao anaty sambon-danitra.

Mba hanamora ny iraka ho avy, Varda dia nanao laharam-pahamehana ny fitadiavana toerana fipetrahana maro. Ny fifanarahana amin'ny Southern Launch dia mamela ny iraka faharoa an'i Varda, nokasaina ho amin'ny tapaky ny taona 2024, hiditra sy hipetraka any amin'ny faritra lavitra Koonibba Test Range any Aostralia. Na izany aza, nanantitrantitra i Varda fa mbola mikasa ny hiditra tsy tapaka any Etazonia.

Delian Asparouhov, filoha sy mpiara-manorina an'i Varda, dia manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fananana safidy ho an'ny fidirana indray, mitovy amin'ny fomba ampiasain'ireo orinasam-pamokarana ireo takelaka fandefasana sy seranan-tsambo samihafa. Ny Koonibba Test Range, any South Australia, dia manome sehatra natokana ho an'ny fidirana amin'ny habaka ara-barotra. Ny Southern Launch, izay mitantana ny andrana, dia nampiantrano fandefasana balafomanga suborbital maromaro tato anatin'ny taona vitsivitsy.

Mba hanatanterahana ny iraka habakabaka ho avy sy ny fampandehanana indray any Aostralia dia mila mahazo fahazoan-dàlana hidirana ara-barotra avy amin'ny FAA i Varda. Manantena i Asparouhov fa ho mora kokoa ny fahazoana fankatoavana avy amin'ny FAA sy Aostraliana mba hidirana indray ao amin'ny Range Test Koonibba raha oharina amin'ny fampiharana teo aloha ho an'ny andrana miaramila ao Utah.

