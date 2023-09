Ny dian'i Jed J. Hancock: Avy amin'ny Underestimated Undergraduate ka hatramin'ny Filohan'ny Space Dynamics Laboratory

By

Jed J. Hancock dia nanohitra ny fisalasalan'ny mpanolotsaina iray ao amin'ny oniversite izay nino fa teraka ny injeniera elektrika fa tsy natao. Nahazo aingam-panahy tamin'ity fanamby ity i Hancock dia lasa mpiasa mafy indrindra nandritra ny fianarany diplaoma. Ny fanoloran-tenany dia nahasarika ny sain'ny profesora momba ny injeniera Doran Baker, izay nanampy azy hahazo fiombonana NASA ho an'ny mari-pahaizana maîtrise. Ankehitriny, i Hancock dia filohan'ny Space Dynamics Laboratory (SDL), laboratoara injeniera sy fikarohana ao amin'ny Utah State University.

SDL, miara-miasa amin'ny University of Arizona, dia namolavola ny fivorian'ny mpitsikilo sy ny singa elektrika ho an'ny sambon-danitra OSIRIS-REx an'ny NASA. Ity sambon-danitra ity, miaraka amin'ny fakan-tsary telo antsoina hoe OCAMS, dia nanao iraka hijery ny asteroid Bennu. Ny fakan-tsary, dia ny PolyCam, MapCam, ary SamCam, dia nanana tanjona manokana toy ny fifantohana amin'ny endrik'i Bennu sy ny fametahana azy amin'ny loko. Hancock sy ny ekipany ao amin'ny SDL dia nanao fitiliana be dia be mba hiantohana ny fahombiazan'ny fakantsary eny amin'ny habakabaka.

Efa akaiky ny farany ny iraka OSIRIS-REx satria mikasa ny hamerina ny santionan'i Bennu ho eto an-tany izy amin'ity volana ity. Ny sambon-danitra dia hamoaka Capsule Sample Return any amin'ny morontsirak'i Kalifornia, izay horaisin'i Lockheed Martin. Ity kapsule ity dia antenaina fa misy fanazavana sarobidy momba ny niandohan'izao rehetra izao. Na izany aza, OSIRIS-REx dia tsy mbola vita ny fikarohana. Tsy ho ela dia hanomboka iraka vaovao antsoina hoe OSIRIS-APEX, handalina ny asteroid Apophis, izay hihaona akaiky amin'ny Tany amin'ny 2029.

SDL, natsangan'i Doran Baker tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 1982, dia manana tantara lava be amin'ny fandraisana anjara amin'ny fitrandrahana habakabaka. Amin'ny maha-University Affiliated Research Center ho an'ny Departemantan'ny Fiarovana, ny SDL dia nandray anjara tamin'ny programa habakabaka sy rafitra sensor. Izy io koa dia niasa tamin'ny sary miaramila, rafitra fitsikilovana ary rafitra fiaramanidina tsy misy olona. Ny fanoloran-tenan'ny laboratoara amin'ny fampanantenana amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny iraka, anisan'izany ny NASA sy ny Departemantan'ny Fiarovana, dia manasongadina ny fanoloran-tenany amin'ny fikarohana siantifika sy ny fiarovam-pirenena.

Raha mitarika ny SDL amin'ny ezaka mitohy ataony i Jed J. Hancock, dia manomana ny fandefasana teleskaopy vaovao ao amin'ny Kennedy Space Center ny laboratoara. Ity teleskaopy ity dia mampanantena fa hanatsara ny fahatakarantsika izao rehetra izao ary hanamafy ny andraikitry ny SDL amin'ny fandrosoana ara-tsiansa sahisahy indrindra.

