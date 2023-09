Ny zaridainan'ny tanàna naorina tamin'ny fandoroana fandoroana teo aloha dia mety manana haavon'ny firaka, araka ny fandinihana

By

Ny fanadihadiana vao haingana nataon'ny Oniversiten'i Duke dia nahatsikaritra fa ny zaridainan'ny tanàna sy ny kianja filalaovana naorina teo amin'ny toeran'ny fandoroana fako teo aloha dia mety mbola manana haavon'ny firamainty avo kokoa amin'ny tany amboniny. Ny fikarohana, notarihin'ny Profesora Daniel D. Richter, dia nandinika santionan'ny tany ambonin'ny tany avy amin'ny valan-javaboary telo tao Durham, Caroline Avaratra izay naorina teo amin'ny toerana fandoroana afo teo aloha nikatona tamin'ny fiandohan'ny taona 1940.

Ny fanadihadiana dia nanambara fa ny santionany nangonina avy amin'ny ampahany amin'ny East Durham Park dia nahitana haavon'ny firaka mihoatra ny ampahany 2000 isaky ny tapitrisa, izay avo dimy heny noho ny fenitry ny US Environmental Protection Agency (EPA) amin'izao fotoana izao ho an'ny tany azo antoka amin'ny toerana filalaovan'ny ankizy. Ny santionany avy ao amin'ny Walltown Park dia ahitana ambaratonga ambany ny ankamaroany, saingy manodidina ny 10% no mampanahy ary ny sasany dia avo be. Amin'ny lafiny iray, ny santionany avy amin'ny East End Park dia samy nanana haavon'ny tany ambanin'ny tokonam-baravaran'ny EPA ankehitriny ho fiarovana ny ankizy.

Ireo vokatra ireo dia manasongadina ny filàna fampitomboana ny fanaraha-maso sy ny fanalefahana ny valan-javaboary naorina teo amin'ny toerana fandoroana afo teo aloha. Richter dia nanantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny famaritana ny loza ateraky ny fandotoana sy ny fahatakarana ny antony mahatonga ny fandotoana mihena amin'ny tahan'ny samy hafa any amin'ny toerana samihafa. Nangataka santionany sy fanaraha-maso miely patrana izy, ary koa ny famoronana sarintany momba ny tany sy sarintany fitarihan-tany any amin'ireo tanàna manerana an'i Etazonia sy Kanada.

Ny fanadihadiana ara-tantara dia manondro fa eo amin'ny antsasaky ny tanàna rehetra natao fanadihadiana tany Etazonia sy Kanada no nandoro fako teo anelanelan'ny taona 1930 sy 1950. Ny fako sy fako isan-karazany no nodoran’ireo mpamono afo, anisan’izany ny vokatra misy firaka. Ny lavenona sisa tavela, izay mampifantohan'ny loto toy ny firaka, indraindray dia niparitaka nanodidina ny valan-javaboary sy ny tanàn-dehibe hafa.

Mba hanamora ny ezaka fanaovana santionany sy fanaraha-maso, dia nilaza i Richter ny fampiasana teknolojia vaovao toy ny fitaovana enti-mitondra fluorescence X-ray. Ireo fitaovana ireo dia afaka manome fanadihadiana mialoha ny santionan'ny tany ho an'ny metaly maro, anisan'izany ny firaka, ao anatin'ny 20 segondra monja. Fanampin'izany, ny firaketana ara-tantara momba ny fandoroana fako sy ny fanariana lavenona dia mety hanampy hamantatra haingana kokoa ireo toerana mafana.

Amin'ny ankapobeny, ny fanadihadiana dia manasongadina ny mety ho loza ara-pahasalamana maharitra mifandray amin'ny fandotoana firaka amin'ny tanin'ny tanàn-dehibe ary manantitrantitra ny filàna ny fitohizan'ny ezaka amin'ny fanaraha-maso sy ny fanalefahana ireo loza ireo any amin'ny valan-javaboary sy ny habaka an-tanàn-dehibe hafa naorina teo amin'ny toerana fandoroana afo teo aloha.

