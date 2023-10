Ny fiantraikan'ny hydrogène tsy miandany amin'ny fandosiran'ny Lyman-Alpha Photons amin'ny Galaxies Reionization-Epoch

By

Mbola tsy matoky ny astronoma momba ny fizotry ny reionisation sy ny fotoanan'ny reionisation, izany hoe rehefa lasa ionized indray ny hydrogène eto amin'izao rehetra izao rehefa nisy atôma tsy miandany nandritra ny 200 tapitrisa taona teo ho eo. Ny reionization dia entin'ny Lyman-continuum (LyC) photons, izay manana angovo handondona elektronika avy amin'ny atoma hydrogène. Ny fanontaniana dia hoe avy aiza ireo sary LyC ireo? Maro ny astronoma mino fa ny vahindanitra tany am-boalohany dia nandray anjara tamin'ny famerenana indray an'izao rehetra izao.

Nandritra ny vanim-potoanan'ny reionisation, dia nisy vahindanitra namoaka taratra Lyman-Alpha (Lyα), izay navoaka rehefa niova ny atôma hidrôzenina avy amin'ny toetrany mientanentana voalohany mankany amin'ny toerana misy azy. Na izany aza, tsy ny foton'ny Lyα rehetra no afaka nandositra ireo vahindanitra ireo. Raha miparitaka eny amin'ny sisin'ny vahindanitra ny foton'ny Lyα dia mety ho tafavoaka sy ho hita izany. Raha tsy misy foton'ny Lyα afaka mandositra, dia midika izany fa tsy afa-mandositra koa ny foton'ny LyC, ary tsy nandray anjara tamin'ny famerenana indray ny vahindanitra.

Ny fisian'ny hydrogène neutre (HI) ao amin'ireo vahindanitra ireo dia mety nanakana ny fandosiran'ny foton'ny Lyα ary, vokatr'izany, ny foton'ny LyC. Mba hanadihadiana izany, nisy fanadihadiana natao tamin'ny santionan'ny vahindanitra hita teo akaikin'ny fiafaran'ny reionisation, tamin'ny fampiasana Lyα sy [CII] emission (famoahana avy amin'ny karbaona izay nitroka ny angovo sahaza ho an'ny elektrôna iray handosirana) handrefesana ny fiovan'izy ireo mena.

Nampitahaina ny fiovan'ny Lyα sy [CII] amin'ny vahindanitra tsirairay. Hitan'ny mpikaroka fa ny velocity offset eo amin'ireo karazana emission roa, fantatra amin'ny anarana hoe Lyα velocity offset, dia nifandray tsara tamin'ny entona HI amin'ny vahindanitra avy amin'ny Epoch of Reionization. Izany dia manondro fa ny fandosiran'i Lyα amin'ireo vahindanitra ireo dia voataonan'ny votoatin'ny entona HI manontolo, fa tsy ny faritra eo an-toerana.

Ny fikarohana dia manondro fa ny fitomboan'ny entona HI dia manasarotra kokoa ny fandosiran'i Lyα photons, izay manakana ny fandosiran'ny LyC ionizing photons ihany koa. Midika izany fa ny fandalinana ny votoatin'ny HI ankapoben'ny vahindanitra dia afaka manome fanazavana momba ny fizotran'ny famerenana indray izao rehetra izao.

Ny fandinihana amin'ny hoavy avy amin'ny James Webb Space Telescope (JWST) dia antenaina hanome angon-drakitra avo lenta momba ny vahindanitra taloha tamin'ny vanim-potoanan'ny reionization, izay manome fahatakarana bebe kokoa momba io vanim-potoana manan-danja teo amin'ny tantaran'izao rehetra izao.

Loharano: Lauren Elicker, University of Cincinnati