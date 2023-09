Aostralia dia Mamolavola Fitaovana Diagnostika Miorina amin'ny CRISPR ho an'ny Fikarohana Otrik'aretina Monkeypox

Ny mpikaroka any Aostralia dia namolavola fitaovana fitiliana, MPXV-CRISPR, mba hamantarana ny otrik'aretina monkeypox (MPXV). Ity fitaovana ity, voalohany amin'ny karazany any Aostralia, dia mampiasa ny teknolojia CRISPR hamantarana ny viriosy amin'ny fahitsiana sy haingana. Ny fikarohana, ezaka fiaraha-miasa notarihan'ny Peter Doherty Institute for Infection and Immunity ary ny Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, dia navoaka tao amin'ny The Lancet Microbe.

Raha ny teknolojia CRISPR dia fantatra indrindra amin'ny fahaizany amin'ny fanovana genome, dia vao haingana no nipoitra ho fitaovana mahery vaika ho an'ny tanjona diagnostika. MPXV-CRISPR dia natao hikendry ny filaharan'ny fototarazo manokana hita ao amin'ny viriosy MPXV ihany. Nanazava ny Dr. Soo Jen Low ao amin'ny Oniversiten'i Melbourne, iray amin'ireo mpanoratra mpiara-miasa voalohany amin'ny fanadihadiana, fa ny fitaovana fitiliana mifototra amin'ny CRISPR dia miasa toy ny mpitsongo tena marina, mamantatra haingana ireo akora fototarazo mifandray amin'ny otrikaretina manokana.

Ny fitaovana MPXV-CRISPR dia nomanina hamantatra ilay viriosy amin'ny alàlan'ny “guides” injeniera mifototra amin'ny angon-drakitra misy fototarazo 523 MPXV. Rehefa misy ADN viriosy ao anaty santionany klinika, ny rafitra CRISPR dia tarihina mankany amin'ny tanjona ary mamoaka famantarana manondro ny fisian'ny viriosy. Ny haavon'ny fahatsapana sy ny fahitsiana amin'ity fomba fitiliana ity dia azo oharina amin'ny fomba PCR manara-penitra volamena saingy manana tombony amin'ny famoahana valiny ao anatin'ny ampahany kely.

Ny iray amin'ireo endri-javatra lehibe indrindra amin'ny MPXV-CRISPR dia ny hafainganam-pandeha ahafahany manome fitiliana. Matetika ny diagnostika monkeypox nentim-paharazana dia miankina amin'ny toeran'ny laboratoara afovoany, izay mety hiteraka fahatarana andro maromaro alohan'ny hivoahan'ny valin'ny fitsapana. Mifanohitra amin'izany kosa, ny MPXV-CRISPR dia afaka mamantatra ilay viriosy ao anatin'ny 45 minitra monja, ahafahana mamantatra haingana eny an-toerana.

Ny ekipan'ny mpikaroka izao dia miasa amin'ny fampifanarahana ny MPXV-CRISPR ho fitaovana azo entina azo apetraka amin'ny toerana fikarakarana manerana ny firenena. Izany dia ahafahana manao fitiliana haingana sy azo idirana kokoa, indrindra any amin'ny faritra lavitra na toerana voafetra ny loharanon-karena. Ny ekipa dia mikendry ny hanova ny fitantanana ny monkeypox, hanatsara ny vokatry ny marary, ary hanatsara ny valin'ny fahasalamam-bahoaka manoloana ny valan'aretina ho avy.

Ny fiaraha-miasa dia nahitana ny Peter Doherty Institute, ny Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, ny Melbourne Sexual Health Center, ary ny Monash University.

