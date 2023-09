Fampidirana MPXV-CRISPR: Fitaovana fitiliana revolisionera ho an'ny viriosy Monkeypox

Ny ekipan'ny mpahay siansa avy ao amin'ny Peter Doherty Institute for Infection and Immunity ary ny Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research dia namolavola fitaovana diagnostika iray antsoina hoe MPXV-CRISPR. Navoaka tao amin'ny The Lancet Microbe, ity fitaovana ity dia mampiasa teknolojia CRISPR hamantarana ny viriosy monkeypox (MPXV) amin'ny santionany klinika haingana sy marina, mihoatra ny fomba fitiliana efa misy. Izy io dia mikendry manokana ny filaharan'ny fototarazo tokana ho an'ny MPXV, ka mahatonga azy io ho fomba diagnostika mifototra amin'ny CRISPR voalohany amin'ny karazany any Aostralia.

Ny teknolojia CRISPR, fantatra amin'ny fahaizany manova ny genome, dia ampiasaina amin'ny tanjona diagnostika. Dr. Soo Jen Low, manam-pahaizana momba ny fikarohana ao amin'ny Doherty Institute ary mpiara-manoratra voalohany amin'ny fanadihadiana, dia manoritsoritra ny diagnostika mifototra amin'ny CRISPR ho toy ny mpitsongo marina izay mamantatra famantarana manokana mifandraika amin'ny fisian'ny otrikaretina. Amin'ny tranga MPXV-CRISPR, dia "voarindra" hamantatra ny viriosy amin'ny alàlan'ny mpitari-dalana injeniera izay mifatotra amin'ny ampahany manokana amin'ny ADN virosy.

Rehefa hita ao amin'ny santionany klinika ny ADN viraliny, ny rafitra CRISPR dia tarihina mankany amin'ny tanjona ary mamoaka famantarana manondro ny fisian'ny virus. Ity fomba diagnostika ity dia mahatratra ny fahatsapan-tena sy ny fahamendrehana mitovy amin'ny fomba PCR manara-penitra volamena saingy ao anatin'ny ampahany kely.

Ny iray amin'ireo singa fototra amin'ny MPXV-CRISPR dia ny hafainganam-pandehany amin'ny fanaovana fitiliana. Ny diagnostika monkeypox amin'izao fotoana izao dia matetika maka andro vao manome valiny, fa ny MPXV-CRISPR dia afaka mamantatra ilay viriosy ao anatin'ny 45 minitra monja. Ny ekipa dia miasa amin'izao fotoana izao amin'ny fampifanarahana ity teknolojia ity ho fitaovana azo entina azo ampiasaina amin'ny fikarohana eny an-toerana ny otrik'aretina monkeypox amin'ny toeram-pitsaboana isan-karazany.

Dr. Shivani Pasricha, manam-pahaizana ambony momba ny fikarohana ao amin'ny Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research ary mpiara-miasa amin'ny mpanoratra ny fanadihadiana, dia manantitrantitra ny mety ho fiantraikan'ny MPXV-CRISPR amin'ny fahasalamam-bahoaka. Amin'ny fanatsarana ny fidirana amin'ny fitiliana haingana sy azo antoka, indrindra any amin'ny faritra misy loharanon-karena voafetra na toerana lavitra, ity fomba fitsirihana fitsinjaram-pahefana ity dia mety hanafaingana ny fitsaboana sy hanatsara ny vokatry ny marary.

Ny fiaraha-miasa eo amin'ireo andrim-pikarohana dia nahitana ny Doherty Institute, ny Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, ny Melbourne Sexual Health Center, ary ny Monash University.

Source:

- Soo Jen Low et al, Fikarohana haingana ny viriosy monkeypox amin'ny alàlan'ny CRISPR-Cas12a mediated assay: fanadihadiana momba ny laboratoara sy ny fanombanana, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9