Sambany ny astronoma dia mijery onjam-peo avy amin'ny Type Ia Supernova

Nahitana zavatra tsy mbola nisy toy izany ny astronoma tamin'ny fahitana ireo onjam-peo mivoaka avy amin'ny supernova Type Ia. Ity fandinihan-javatra vaovao ity dia mampiseho fomba fijery vaovao momba ny toetry ny fipoahana dwarf fotsy sy ny tontolo iainana misy helium.

Ny supernovae karazana Ia dia fipoahana nokleary mitranga amin'ny kintana dwarf fotsy. Ampiasain'ny astronoma be izy ireo mba handrefesana ny halaviran'ny cosmologique sy hianarana ny fanitarana an'izao rehetra izao. Na izany aza, ny rafitra marina ao ambadiky ny karazana Ia supernovae dia tsy takatra tanteraka. Inoana fa ny fipoahana dia avy amin'ny fisondrotry ny faobe avy amin'ny kintan'ny mpiara-mitory aminy, izay ahitana hydrogène ny akora accreted. Na izany aza, dia noheverina ihany koa fa ny dwarfs fotsy dia afaka mampitombo helium avy amin'ny kintana mpiara-mitory izay efa very ny sosona ivelany misy hidrôzenina.

Ny iray amin'ireo mistery manodidina ny fipoahan'ny dwarf fotsy dia ny fihetsiky ny zavatra nesorina tamin'ny kintana mpiara-dia. Tsy ny fitaovana rehetra no latsaka amin'ny dwarf fotsy; ny sasany amin'izy io dia mamorona rahon'ny akora circumstellar manodidina ny rafitra kintana binary. Nampoizina fa ny onjam-panafintohinana avy amin'ny fipoahana mamakivaky an'io fitaovana circumstellar io dia hanentana ny atôma ary hiteraka onjam-peo mahery vaika. Na dia eo aza ny fandinihana maro momba ny karazana Ia supernova nitranga tao anatin'ny rahon'ny akora circumstellar, dia mbola tsy hita ny famoahana onjam-peo hatramin'izao.

Ekipa mpikaroka iraisam-pirenena, anisan'izany ny mpikambana ao amin'ny Oniversiten'i Stockholm sy ny National Astronomical Observatory of Japan, dia nahita supernova Type Ia izay nipoaka tamin'ny 2020. Hitan'izy ireo fa voahodidin'ny akora circumstellar misy hélium io supernova io. Fanampin'izany, nahomby izy ireo nahita onjam-peo avy amin'ny supernova. Ny fampitahana ny tanjaky ny onjam-peo hita amin'ny maodely teorika, dia nanapa-kevitra ny mpikaroka fa ny dwarf fotsy dia nanangona fitaovana amin'ny tahan'ny 1/1000 eo ho eo amin'ny lanjan'ny Masoandro isan-taona. Ity no supernova Type Ia voalohany voamarina nateraky ny fisondrotry ny faobe avy amin'ny kintana iray miaraka amin'ny sosona ivelany ahitana helium indrindra.

Ny fahitana onjam-peo avy amin'ity supernova Type Ia manankarena hélium ity dia antenaina hampitombo ny fahatakarantsika ny mekanika fipoahana sy ny toe-javatra mitondra mankany amin'ny supernova Type Ia. Mikasa ny hanohy hikaroka radio avy amin'ny supernovae Type Ia hafa ny ekipa mpikaroka mba hahazoana fanazavana fanampiny momba ny evolisiona izay mitarika amin'ireo tranga mipoaka ireo.

