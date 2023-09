Fahatakarana ny motera bakteria: ny fiantraikany amin'ny nanomachine mahomby

By

Ireo mpikaroka avy ao amin'ny Oniversiten'i Nagoya, ny Oniversiten'i Osaka, ary ny Institut Nagahama momba ny Bio-Science sy ny Teknolojia dia nanao fikarohana lehibe momba ny fifindran'ny bakteria sy ny mety ho fampiharana azy amin'ny fampandrosoana ny nanomachines. Ny ekipa, notarihin'ny Profesora Emeritus Michio Homma sy ny Profesora Seiji Kojima, dia namaritra ny anjara asan'ny molekiola FliG ao amin'ny sosona flagellar, na ny "motera", ny bakteria.

Ny motera flagellar amin'ny bakteria dia manana rotor sy stator. Ny stator dia miasa ho toy ny motera, raha ny rotor dia mihodina mifototra amin'ny fampitana ny fihodinan'ny stator. Io mekanika io dia mamela ny bakteria handroso na hihemotra. Ny peratra C, proteinina complexe, no mifehy io fihetsika io. Ny molekiolan'ny FliG ao anatin'ny peratra C dia miasa toy ny clutch, manamora ny fifandimbiasan'ny hetsika mandroso sy miverina.

Ny mpikaroka dia nanadihady ny mutant G215A amin'ny molekiola FliG, izay miteraka fihodinana maharitra amin'ny famantaranandro. Tamin'ny alalan'ny fandalinan'izy ireo dia hitan'ny ekipa fa ny fiovan'ny firafitry ny FliG sy ny fifandraisan'ny molekiolan'ny rano manodidina azy no tompon'andraikitra amin'ny fihetsehan'ny famantaranandro. Miseho amin'ny endrika mahazatra an'ny FliG ihany koa ireo fiovana ireo rehefa mihodina manaraka ny famantaranandro. Ny fahasamihafana ara-drafitra dia ahafahan'ny bakteria mifamadika eo anelanelan'ny hetsika mandroso sy miverina ho setrin'ny tontolo iainany.

Ny fahatakarana ny toetra ara-batana amin'ny proteinina FliG dia fandrosoana amin'ny fahatakarana ny mekanika molekiola amin'ny fihodinana fihodinana amin'ny motera. Ny valiny dia manome lalana ho an'ny fampivoarana motera compact miaraka amin'ny fahombiazan'ny fiovam-po mahery vaika. Io fahalalana io dia azo ampiharina amin'ny famolavolana nanomachine artifisialy izay mifehy tsara ny fihodinany. Ireo fandrosoana ireo dia mety hanova ny sehatra isan-karazany, toy ny fitsaboana sy ny famolavolana ny fiainana artifisialy.

Ny fandinihana, navoaka tao amin'ny iScience, dia manamarika dingana lehibe amin'ny fahatakarantsika ny motera bakteria sy ny mety ho fiantraikany amin'ny fampandrosoana ny nanomachines mahomby kokoa. Izy io dia manokatra lalana vaovao ho an'ny fikarohana momba ny nanotechnology sy ny injeniera, manolotra fahafahana mampientanentana amin'ny fandrosoana ara-teknolojia ho avy.

Source:

Tatsuro Nishikino et al. Ny fiovan'ny tamba-jotra hydrophobic amin'ny sehatra FliGMC dia miteraka fihodinan'ny motera flagellar, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107320 [University Nagoya]