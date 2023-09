Ny mponina ao amin'ny Vorona any Angletera dia miatrika mpandresy sy resy rehefa mihatra ny fiovaovan'ny toetr'andro

Mandalo fiovana lehibe ny isan'ny vorona any Angletera noho ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetr'andro, hoy ny mpahay siansa. Na dia miroborobo aza ny karazam-biby sasany, ny hafa kosa miatrika fitontonganana mafy.

Ny fahaverezan'ny toeram-ponenana voajanahary, ny fampiasana fanafody famonoana bibikely, ary ny fiovan'ny toetr'andro dia samy manampy amin'ny fihenan'ny karazam-borona any Grande-Bretagne. Ny British Trust for Ornithology dia mitatitra fa nihena 73 tapitrisa ny isan’ny vorona dia nanomboka tamin’ny 1970.

Ny vorona mpifindra monina, indrindra indrindra, dia miatrika fanamby rehefa mivezivezy amin'ny toetr'andro mahery vaika any amin'ny kaontinanta samihafa. Dr Dave Leech, Lehiben'ny peratra ao amin'ny British Trust for Ornithology, dia manasongadina ny fiovan'ny toetr'andro ho fanerena lehibe ho an'ny vorona mpifindra monina. Tsy maintsy mandinika ny toetry ny toetr'andro izy ireo, tsy any amin'ny toeram-piompiany ihany fa any amin'ny faritra misy ririnina sy ny faritra lalovany mandritra ny fifindra-monina.

Mifanaraka amin'ny fiovan'ny toetr'andro ny karazana sasany. Manararaotra ny fotoam-pahavaratra lava kokoa sy mahamay kokoa, ohatra, ny mpiady volotara ka miteraka taranaka maro kokoa. Mitovy amin'izany koa, ny karazam-biby toa an'i Cetti's warbler dia manitatra ny faritra misy azy mianavaratra.

Misy karazany hafa anefa, anisan’izany ny cuckoo sy ny hazomalahelo, izay miady mafy amin’ny fiatrehana izany satria mihamafana ny toetr’andro. Ny Cuckoos, izay mandany ny fahavaratra any UK, dia mahita fa sarotra ny miverina avy any Afrika noho ny tsy fahampian-tsakafo sy ny fihenan'ny isa.

Ny fihenan'ny isan'ny vorona dia mampanahy lehibe ho an'ireo mpankafy vorona sy mpiaro ny tontolo iainana. Mety hisy fiatraikany lalina amin'ny taranaka ho avy ny fahaverezan'ireo karazana malaza toy ny cuckoo sy ny nightingale, izay mety tsy hanana fahafahana handre ny antsony manokana.

Na izany aza, mbola manantena ireo mpankafy vorona fa ny fiovan'ny toetr'andro dia mety hitarika amin'ny fiposahan'ny karazana vaovao any Angletera. Ohatra, ny karazana toy ny elatra mainty sy ny mpihinan-tantely, izay tsy fahita firy any amin'ny morontsirak'i Grande-Bretagne taloha, dia mampifaly ny mpijery vorona.

Amin'ny alalan'ny fanangonana angona sy fanaraha-maso midadasika, manantena ny mpahay siansa hahatakatra bebe kokoa ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetr'andro eo amin'ny isan'ny vorona ary hamolavola paikady hanalefahana ireo fiovana ireo.

