Ny fandinihana vaovao dia nanoro hevitra fa mety hivoaka ny fototry ny tany

By

Ireo mpikaroka ao ambadiky ny fanadihadiana vao haingana navoaka tao amin'ny diary Nature dia nahita porofo fa mety hivoaka ny fototry ny tany. Ny fandinihana dia nifantoka tamin'ny fikorianan'ny lava taloha avy any amin'ny Nosy Baffin any amin'ny Vondronosy Arktika any Kanada, izay nahitana ny tahan'ny helium-3, helium-4, ary isotope tsy fahita firy hafa hita tany amin'ny vato volkano terestrialy.

Ny haavon'ny helium-3 avo dia manondro fa ny lava dia avy any anaty afovoan'ny tany. Na dia mbola manjavozavo aza ny mekanika marina amin'ny fomba nitrangan'ity fivoahana ity, misy ny fiheverana fa misy singa tsy fahita firy, toy ny helium-3, afaka mivoaka avy ao amin'ny atiny ary mandeha ety ambonin'ny tany.

Ity fikarohana ity dia miorina amin'ny fahalalana teo aloha fa misy helium-3 ao amin'ny vatolampy nosy Baffin. Na izany aza, ny mpikaroka dia te hamantatra hoe ohatrinona ny haavon'ny haavony raha oharina amin'ny tatitra teo aloha, izay manohana bebe kokoa ny mety hisian'ny fivoahana fototra.

Soa ihany fa toa tsy mampidi-doza amin'izao fotoana izao ny fivoahana. Nanapa-kevitra ny mpikaroka fa tsy ampy ny atôma helium-3 ao amin'ny vatolampy mba hampidi-doza, ary satria ny helium-3 dia gazy ambony, dia tsy mifandray simika amin'ny singa hafa izy io. Fanampin'izany, ny faritra ikorianan'ny lava mankany amin'ny Nosy Baffin dia tena lavitra, mampihena ny loza ateraky ny olona.

Mampisy fanontaniana manitikitika momba ny fahatakarantsika ny fiasan'ny planeta anaty ny fahitana ny mety hisian'ny fivoahana ao amin'ny ivon'ny tany. Ilaina ny fikarohana fanampiny mba hamahana ny mistery manodidina ity tranga ity sy hamaritana ny fiantraikan'izany amin'ny fototry ny tany.

Sources:

- Natiora (gazety)

– Loharano sary: ​​Mariana Ianovka / Adobe