Lohateny vaovao: Famoahana ny Mystique of Irish Arts and Crafts Chairs

Ny fanangonana seza Arts and Crafts tsy fahita firy sy mahasarika, noforonina teo anelanelan'ny 1880 sy 1900, dia natao handravaka ny gorodona amin'ny fivarotana Sheppard's Gentleman's Library amin'ny volana ho avy. Namboarina avy amin'ny voanjo voasokitra tsara tarehy ary voaravaka seza vita amin'ny volory mirenty, ireo seza ireo dia mitondra ny marika tsy azo lavina amin'ny Fota House, trano irlandey miavaka. Tombanana ho eo anelanelan'ny €8,000 ka hatramin'ny €12,000 (loharano: Sheppard's), ireo seza be pitsiny ireo dia manome topimaso ny lova ara-kolontsaina manankarena any Irlandy.

Philip Sheppard, tompon'ny trano lavanty, dia manana fifandraisana akaiky amin'ireo seza ireo, mahafantatra ny maha-zava-dehibe azy ireo mihoatra noho ny zava-kanto fotsiny. Heveriny ho toy ny lalana mankany amin'ny fitantarana fahiny izy ireny. Miaraka amin’ny faharesen-dahatra lalina, dia nilaza izy hoe: “Izy ireo no milaza amintsika hoe iza sy inona izy ireo.”

Rehefa dinihina tokoa, dia hita fa ny seza tsirairay dia manana tsiambaratelo miafina - tarehy volom-borona mistery miafina ao anatin'ny endriny. Ny katalaogy dia manazava an'io zava-miafina io, milazalaza ny fomba nanehoan'ilay solaitrabe sary sokitra ny kerobima roa, ny iray mifoha ary ny iray matory. Manitatra ny elany ireo zavamananaina eny amin'ny lanitra ireo, ka miova tsikelikely ho raviny mihoa-pampana misy ravina acanthus. Eo afovoan'ity tapestry maitso ity, eo ambanin'ny molotra ambony sy orona voasokitra tsara, no misy ny endriky ny Green Man. Mariky ny fahaterahana indray mandeha isan-taona, ny Green Man dia lasa motif ara-javakanto malaza manerana izao tontolo izao. Na izany aza, ny sary toy izany dia tsy fahita firy amin'ny fanaka irlandey, ka mahatonga ireo seza ireo ho miavaka kokoa.

