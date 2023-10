Fahitana Vaovao: Ny fifandonan'ny kintana Neutron dia manome fanazavana momba ny niandohan'ny fiainana

By

Tao anatin'ny fandrosoana lehibe iray, ny mpahay siansa dia nandinika sy naka ny fipoahan'ny kilonova voalohany tamin'ny fampiasana ny Teleskaopy Space James Webb. Anisan'ny vondron'ny mpahay siansa nandray anjara tamin'io fikarohana miavaka io ny Dr. Mark Kennedy, astronoma manan-talenta avy any Tramore, Irlandy, izay miasa ao amin'ny UCC School of Physics amin'izao fotoana izao.

Io fisehoan-javatra miavaka io, vokatry ny fifandonan’ny kintana neutron roa, dia nanazava ny niandohan’ny fiainana araka ny fantatsika. Nanazava ny Dr. Kennedy fa nandritra io fifandonana mahery vaika io, dia nisy angovo be dia be navoaka, ka nahatonga ny fiparitahan'ireo singa mavesatra toy ny tellurium. Ireo singa ireo dia singa fototra fototra hita amin'ny zavatra maro eto an-tany, anisan'izany ny mineraly ary na dia ny zavamananaina aza.

Ny fiantraikan'izany fahitana izany dia lehibe. Izy io dia manome topimaso mahavariana momba ny fizotry ny cosmic namolavola ny fisiantsika. Amin'ny fandinihana ny vokatry ny fifandonan'ny kintana neutron, ny mpahay siansa dia afaka mahazo fahalalana sarobidy momba ny fiforonan'ny singa ilaina amin'ny fiainana. Io fahalalana io dia manokatra lalam-pikarohana vaovao, ahafahantsika mahazo tsara kokoa ny niandohan'izao rehetra izao sy ny toerana misy antsika ao anatiny.

FAQ:

F: Inona no atao hoe kilonova?

A: Ny kilonova dia fisehoan-javatra astronomika izay mitranga rehefa mitambatra ny kintana neutron roa, mamoaka angovo be dia be ary mamorona hazavana mipoitra.

F: Ahoana no ifandraisan'io fikarohana io amin'ny niandohan'ny fiainana?

A: Ny fifandonan'ny kintana neutron dia miteraka fiparitahan'ireo singa mavesatra, toy ny tellurium, izay tena ilaina amin'ny fiforonan'ny zavamananaina eto an-tany.

F: Nahoana no zava-dehibe io fahitana io?

A: Amin'ny fandalinana ireo zava-mitranga cosmic ireo, ny mpahay siansa dia afaka mahazo fomba fijery sarobidy momba ireo dingana namolavola izao rehetra izao ary mahatakatra ny fomba namoronana ireo singa tena ilaina amin'ny fiainana.

Sources:

– University College Cork (UCC): [Ampidiro ny URL]

– James Webb Space Telescope: [ampidiro ny URL]