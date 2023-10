Ny fahitana ny GRB 230307A: Famirapiratana amin'ny fampifangaroana kintana Neutron

Tao anatin'ny fandrosoana lehibe iray, vao haingana ny ekipan'ny mpahay siansa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao no nanao fandinihana mahagaga momba ny fipoahana taratra gamma fantatra amin'ny anarana hoe GRB 230307A. Tamin'ny fampiasana fitambarana teleskaopy mifototra amin'ny tany sy habakabaka, anisan'izany ny Teleskaopy Space James Webb, ny Teleskaopy Space Fermi Gamma-ray, ary ny Observatory Swift Neil Gehrels, ireo mpikaroka ireo dia nanatri-maso fisehoan-javatra miavaka amin'ny cosmic vokatry ny fitambaran'ny kintana neutron roa. . Vokatr'ity tranga tsy fahita firy ity dia nisy fipoahana mahery vaika, niteraka singa mavesatra.

Ny iray amin'ireo lafiny mahavariana indrindra amin'ity fahitana ity dia ny fahitana ny tellurium taorian'ny fipoahana. Ny Tellurium dia singa tsy fahita firy noho ny platinina eto an-tany ary ny fisiany dia manondro fa ny singa hafa akaikin'ny tellurium eo amin'ny tabilao periodika, toy ny iode, dia mety ho hita ao amin'ny fitaovana navoakan'ny kilonova. Iodine dia otrikaina mineraly tena ilaina mba hanohanana ny fiainana eto an-tany.

Kilonovae, ireo fipoahana goavana vokatry ny fifandonan'ny kintana neutron na kintana neutron sy lavaka mainty, dia mamoaka angovo be dia be ao anatin'ny segondra vitsy. Ny angovo avoaka mandritra ireo fisehoan-javatra ireo dia mitovy amin'ny zavatra hovokarin'ny Masoandrontsika mandritra ny androm-piainany 10 lavitrisa taona manontolo.

GRB 230307A dia miavaka indrindra noho ny famirapiratany mahagaga. Tao anatin'ny 50 taona farany nanaovana fandinihana, io no fipoahana taratra gamma faharoa mamiratra indrindra voarakitra. Mamirapiratra in-1,000 eo ho eo noho ny taratra gamma mahazatra hitan'ny teleskaopy Fermi izy io.

Ny fiaraha-miasa eo amin'ny habakabaka sy ny teleskaopy mifototra amin'ny tany dia nahafahan'ny mpahay siansa nanangona fampahalalana sarobidy marobe momba ity tranga miavaka ity amin'ny fotoana tena izy. Tamin'ny fampiasana ny fahaizan'ny infrarouge an'ny Teleskaopy Space James Webb, ny mpikaroka dia afaka namaritra ny niandohan'ny kilonova, ka nahita azy tao anatin'ny vahindanitra miolikolika eo amin'ny 120,000 taona hazavàna eo amin'ny toerana misy ny fitambaran'ny kintana neutron. Nandeha lavitra be ireo kintana neutron roa, mitovy amin’ny savaivony amin’ny Voie lactée, talohan’ny nitambatra an-jatony tapitrisa taona tatỳ aoriana.

Ity fikarohana vao haingana ity dia manasongadina ny toetra mifameno amin'ny habakabaka sy ny teleskaopy mifototra amin'ny tany eo amin'ny sehatry ny astrofizika. Miaraka amin'ny fandefasana ho avy ny Nancy Grace Roman Space Telescope, izay manana sehatra fijery miavaka, ny astronoma dia manantena fotoana bebe kokoa hikaroka sy hanara-maso ny kilonova amin'ny ho avy.

Ny valin'ity fanadihadiana ity, navoaka tao amin'ny diary Nature, dia manamarika fandrosoana lehibe eo amin'ny fahatakarantsika ny fiforonan'ny singa mavesatra manerana ny cosmos.

FAQs:

F: Inona no atao hoe fipoahana gamma-ray?

A: Ny fipoahana taratra gamma dia fipoahana mahery vaika izay mamoaka taratra gamma be dia be ary mitranga any amin'ny faritra lavitra amin'izao rehetra izao.

F: Inona no atao hoe kilonovae?

A: Kilonovae dia fipoahana goavana vokatry ny fifandonan'ny kintana neutron roa na kintana neutron sy lavaka mainty.

F: Nahoana no zava-dehibe amin'ity fikarohana ity ny fahitana ny tellurium?

A: Ny fisian'ny tellurium dia manondro fa ny singa hafa, toy ny iode, dia mety ho hita ao amin'ny akora navoaka avy amin'ny kilonova. Iodine dia otrikaina mineraly ilaina amin'ny fiainana eto an-tany.

F: Ahoana ny fandraisan'ny Teleskaopy Space James Webb amin'ity fandalinana ity?

A: Ny Teleskaopy habakabaka James Webb dia nanome fahaiza-manao infrarouge sarobidy izay nanampy ny mpahay siansa hamantatra ny toerana misy ny kilonova ao anatin'ny vahindanitra miolikolika, manazava ny niandohan'ny fitambaran'ny kintana neutron.

F: Inona no dikan'ny Teleskaopy Romana Nancy Grace?

A: Ny Nancy Grace Roman Space Telescope, miaraka amin'ny sehatra midadasika, dia ahafahan'ny astronoma mikaroka sy manara-maso bebe kokoa ny kilonova, manome fahafahana bebe kokoa handalina ireo zava-mitranga cosmic ireo amin'ny antsipiriany.

(Loharano: NASA)