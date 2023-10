Voavaha ny misterin'ny vahindanitra mamirapiratra tany am-boalohany: fananganana kintana bursty

Vao haingana ny James Webb Space Telescope (JWST) no naka sary ny sasany amin'ireo vahindanitra tany am-boalohany indrindra, izay niforona tao anatin'ny zato tapitrisa taona vitsivitsy taorian'ny Big Bang. Ireo vahindanitra ireo dia toa mamirapiratra loatra, lehibe loatra, ary nivoatra loatra noho ny taonany, nanohitra ny modely mahazatra momba ny cosmology. Na izany aza, ny fikarohana vaovao navoaka tao amin'ny The Astrophysical Journal Letters dia manoro hevitra fa ny fiforonan'ny kintana mipoitra, tranga iray misy fe-potoana fohy sy mahery amin'ny fahaterahana sy fahafatesana kintana arahin'ny dingana lava kokoa sy mangina kokoa, dia afaka manazava io mistery io.

Nampiasa simulation informatika mandroso avy amin'ny tetikasa Feedback of Relativistic Environments (FIRE) ireo mpikaroka mba hanadihadiana ity olana ity. Nasehon'ny simulations fa ny fiforonan'ny kintana mipoitra dia mety ahitana ny famirapiratana mahagaga hita tamin'ireo vahindanitra voalohany nalain'ny JWST. Ny fiforonan'ny kintana bursty dia fahita any amin'ny vahindanitra ambany be ary miavaka amin'ny fipoahan'ny fiforonan'ny kintana arahin'ny fipoahana supernova, izay mamoaka entona miverina ao aoriana mba hamorona kintana vaovao. Na izany aza, rehefa lasa be dia be ny vahindanitra, ny herin'izy ireo dia mitazona ny vahindanitra miaraka ary mitondra azy ho ao anatin'ny toe-javatra tsy miova, ka manakana ny fivoahan'ny entona.

Raha voamarina io fanazavana io dia hisoroka ny filàna fanavaozana na fanitsiana ny maodely manara-penitra momba ny cosmology. Ny fikarohana dia nanazava ny fizika amin'ny fiposahan'ny masoandro ary manohitra ny fanombatombanana teo aloha momba ny tontolo voalohany. Amin'ny fanomezana porofo marim-pototra amin'ny fandinihana, ny JWST dia nampitombo be ny fahatakarantsika ny antsipirihan'ny vahindanitra ara-batana ary mamela antsika hitsidika sy handalina ny fizika tany am-boalohany.

