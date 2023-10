Mitadiava toerana tonga lafatra miaraka amin'ny sari-tany vaovao momba ny fanakona-masoandro ho avy

Vonona amin'ny fampisehoana selestialy ve ianao? Fikambanana roa, The Planetary Society sy The Eclipse Company, no namorona sari-tany ifanakalozan-kevitra hanampy anao hahita ny toerana tsara indrindra hijerena ny fanakona-masoandro ho avy amin'ny Oktobra 2023 sy Aprily 2024. Tena andrasan'ny rehetra ireo fanakona-masoandro ireo, ka ny fanakona-masoandro 2024 no farany. hiampita an'i Amerika Avaratra mandritra ny roapolo taona manaraka.

Manome fampahalalana be dia be ny sarintany mba hanampiana ny mpaka sary sy ny mpanara-maso ankapobeny. Tsy manondro toerana manokana fotsiny izy io fa mampiditra antsipiriany momba ny rakotra rahona, ny fahalotoan'ny hazavana, ny faharetan'ny fanakona-masoandro, ary ny fisehoan-javatra momba ny fanakona-masoandro. Ahitana fampahalalana momba ny valan-javaboary eo an-toerana, hetsika ary trano fonenana mihitsy aza izy io, ka mahatonga azy io ho fitaovana feno handrafetana ny traikefanao amin'ny fanakona-masoandro.

Ny mpiara-manorina ny The Eclipse Company, Jesse Tomlinson, dia manantitrantitra ny traikefa manova ny fijoroana ho vavolombelona fanakona-masoandro ary manantena fa ity sarintany ity dia hanentana ny olona bebe kokoa hiroboka tanteraka ao anatin'ilay tranga. Ny sari-tany dia natao ho mora ampiasaina ary mikendry ny hiombom-pihetseham-po amin'ireo izay mitady toerana tsara indrindra hojerena amin'ny lalan'ny fitambarana.

Ny Tale Jeneralin'ny Planetary Society, Bill Nye, dia manasongadina ny lafiny fanabeazana amin'ny sarintany, manome antoka fa hahatsiaro vaovao sy aingam-panahy ireo mpankafy rehefa manomana ny hetsika. Ny sarintany koa dia manondro izay trangan-javatra azo jerena amin'ny toerana tsirairay, toy ny fijerin'ny corona ny Masoandro sy ny fisehon'ny vakana Baily manaraka ny rantsan'ny Volana.

Na ny sarintany Oktobra 2023 sy Aprily 2024 dia loharano maimaim-poana hita ao amin'ny tranokalan'ny The Eclipse Company. Ny fikambanana ao ambadiky ny sarintany dia mizara faniriana hanampy olona betsaka araka izay azo atao hiaina ireny fanakona-masoandro tsy fahita firy ireny. Noho izany, na mpaka sary efa za-draharaha ianao na mpijery fanakona-masoandro voalohany, ampiasao ity sari-tany ity hisafidianana ny toerana tonga lafatra anao ary hampiavaka ny traikefanao amin'ny fanakona-masoandro.

Loharano: The Planetary Society, The Eclipse Company