Famidin'ny jiro Cosmic: Ny kintana notsentsenina tao anaty lavaka mainty dia mampiseho tselatra mamirapiratra

By

Nahita zavatra mahaliana momba ny kintana iray any amin'ny 500 tapitrisa taona hazavana ny astronoma. Ity kintana ity, antsoina hoe Swift J0230, dia mitovy habe amin'ny masoandrontsika ary lanin'ny lavaka mainty kely. Ny lafiny mahaliana amin'ity tranga ity dia ny nahitan'ny astronoma tselatra mamirapiratra niaraka tamin'ilay zava-nitranga. Mamirapiratra mandritra ny fito ka hatramin'ny 10 andro ireo tselatra ireo ary mitsahatra tampoka, mitovy amin'ny fikitihana jiro. Iray volana eo ho eo aty aoriana, dia mamerina ilay dingana miaraka amin'ilay kintana ilay lavaka mainty.

Voasokajy ho dwarf fotsy ny faoben'ny kintana amin'izany fomba izany, ary fantatra amin'ny hoe hetsika fikorontanan'ny rano ilay dingana. Manodidina ny 100 eo ho eo ny trangan-javatra tahaka izao no hita hatreto. Tsy mahazatra ny kintana nopotehina amin'ny ampahany amin'ny lavaka mainty tahaka izao, miaraka amin'ny fikarohana milaza fa mety ho be dia be kokoa noho ny feno ireo fikorontanana amin'ny ampahany ireo. Na izany aza, ny tranga teo aloha momba ny fanakorontanana ampahany dia nitranga na adiny vitsivitsy na indray mandeha isan-taona. Ny fahitana ny Swift J0230 dia manome scenario manelanelana.

Ny mpikaroka dia miantso ity fikarohana ity ho "fahitana serendipitous" satria ny fandinihana teo aloha dia tsy nahita ilay hetsika manelingelina. Ny fandinihana voalohany tamin'ny volana Jona dia nanambara fa nihena haingana ny famirapiratan'ny kintana tamin'ny andro fahefatra, nihena 20 isa tao anatin'ny 57 kilosegondra (15.8 ora). Lasa sarotra nojerena ilay kintana avy eo. Ny mpikaroka dia mino fa ny Swift J0230 dia eo akaikin'ny afovoan'ny vahindanitra izay ahitana lavaka mainty matetika, mifanandrify amin'ny toerana misy supernova Type-II hita tamin'ny taona 2020. Na izany aza, heverina ho tsy azo inoana ny mety ho fipoahan'ny kintana.

Ilay loaka mainty mandevona Swift J0230 dia monina ao amin'ny atonton-kintan'i 2MASX J02301709+2836050 ary manana lanja 10,000 ka hatramin'ny 100,000 heny noho ny an'ny masoandro. Ity fandinihana ity dia manamarika ny fijerena voalohany ny kintana iray mitovy habe amin'ny masoandrontsika izay nopotehin'ny lavaka mainty. Ny mpikaroka dia mikasa ny hahatakatra ny antony mahatonga ity kintana ity ho tapaka amin'ny ampahany ihany, satria ny fahatakarana amin'izao fotoana izao ny zava-mitranga manakorontana dia manondro fa ny elanelan'ny kintana amin'ny lavaka mainty iray dia mamaritra ny halehiben'ny fanapotehana azy. Ny hakitroky ny kintana koa dia toa anisan'ny antony lehibe mahatonga izany.

Sources:

- Taratasy navoaka tao amin'ny Nature Astronomy: (loharano lahatsoratra)