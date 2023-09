Nisy mpizaha tany nanao fialan-tsasatra tany amin'ny kaontinanta very miafina tsy hita maso

By

Mety ho nanao vakansy tany amin’ny kaontinanta very ny mpizaha tany maneran-tany nefa tsy tonga saina akory. Fantatra amin'ny anarana hoe Greater Adria, ity kaontinanta ity dia nisaraka tamin'i Afrika Avaratra efa ho 250 tapitrisa taona lasa izay ary nilentika tsikelikely teo ambanin'ny faritra atsimon'i Eoropa, anisan'izany ny faritra toa an'i Alpes, ny Apennines, ny Balkana ary ny Gresy.

Araka ny voalazan'i Douwe van Hinsbergen, Profesora momba ny Tectonics Global sy Paleogeography ao amin'ny Oniversiten'i Utrecht, dia tery kely avy any Turin ka hatrany amin'ny voditongotr'i Italia no hany sisa tavela amin'ny Greater Adria. Nomarihiny am-pilalaovana fa tsy fantatry ny mpizaha tany ny mandany ny fialany amin'ity kaontinanta very ity fa tsy ny Atlantis.

Tsy mbola nisy toy izany ny fahitana kaontinanta very. Zealandia, antsoina koa hoe Te Riu-a-Māui amin'ny teny Māori, dia ohatra iray hafa. Voalaza fa very nandritra ny 375 taona izy io mandra-pahatongan'ny mpahay jeolojia nanamafy ny fisiany tamin'ny taona 2017. Ny Zealandia, izay manana velaran-tany 1.89 tapitrisa kilaometatra toradroa, dia anisan'ny Gondwana supercontinent, izay nahitana an'i Antarctica Andrefana sy Aostralia Atsinanana, 500 tapitrisa taona mahery lasa izay.

Voalaza fa nahita an’i Zealandia i Abel Tasman, mpandraharaha holandey sady tantsambo, tamin’ny 1642, rehefa nitady ny “Kontinenta Atsimo Lehibe”. Nisaraka tamin’i Gondwana izy io ary nilentika tamin’ny farany, ary ampahany kely monja no tazana teny ambonin’ny rano. Zealandia dia fampahatsiahivana ho an'ny geolojista fa na dia zavatra toa miharihary aza dia mety hijanona elaela.

Sources:

- Douwe van Hinsbergen, Profesora momba ny Global Tectonics sy Paleogeography ao amin'ny Oniversite Utrecht

- TN News (loharano momba ny Zealandia)

- GNS Science, ivon-toeram-pikarohana momba ny satroboninahitry ny Zélande (jereo ny Zealandia)