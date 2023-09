Spot the Starlink: Satellites diso ho OVNI hita eny amin'ny Houston

Raha efa nitraka tamin'ny lanitra tamin'ny alina ianao ka nahatsikaritra jiro mamirapiratra nivezivezy teo amboniny, dia mety ho diso hevitra ianao fa zavatra manidina tsy fantatra (OV). Na izany aza, ireo jiro ireo dia ao anatin'ny tambajotra zanabolana Starlink novolavolain'ny SpaceX.

Ny Starlink dia mikendry ny hanome fidirana aterineto mora amin'ny faritra lavitra amin'ny alàlan'ny fametrahana zanabolana an'arivony amin'ny orbit manodidina ny 340 kilaometatra ambonin'ny tany. Amin'izao fotoana izao dia misy zanabolana Starlink 4,500 mahery miasa.

Ho an'ny mponin'i Houston, dia hisy ny fotoana hijerena ny “fiaranana satelita” manerana ny tanàna amin'ny alina sasany. Araka ny voalazan'ny Starlink tracker, ireo zanabolana dia handalo an'i Houston avy any avaratra andrefana ka hatrany atsinanana amin'ny alakamisy amin'ny 8:30 alina, ary avy any avaratra andrefana mankany atsimo ny zoma amin'ny 8:38 alina Ireo fahitana ireo dia afaka manome hazavana mamirapiratra amin'ny lanitra amin'ny alina.

Raha tianao ny maraina vao maraina, dia azonao atao koa ny manatri-maso ireo zanabolana, na dia toa manjavozavo aza izy ireo. Ireo mpijery vorona aloha dia afaka manantena ny hahita ny zoma amin'ny 5:21 maraina avy any avaratra ka hatrany avaratra atsinanana, asabotsy amin'ny 6:09 maraina avy any andrefana ka hatrany avaratra atsinanana, Alahady amin'ny 5:26 maraina avy any avaratra ka hatrany avaratra atsinanana, ary indray amin'ny 6:05 maraina avy any avaratra andrefana mankany avaratra atsinanana. atsimo atsinanana, ary ny alatsinainy amin'ny 5:53 maraina avy any andrefana mankany atsimo atsinanana. Ny varavarankely fijerena dia mety maharitra roa ka hatramin'ny fito minitra.

Tamin'ny volana aogositra, olona maro tany atsimo atsinanan'i Texas no nokarakaraina tamin'ny fomba fijery rehefa natomboka ny zanabolana Starlink 15 avy ao amin'ny Vandenberg Space Force Base any Kalifornia. Safotry ny haino aman-jery sosialy ny lahatsary maka ny tadin-jiro, niteraka hagagana sy fisafotofotoana teo amin'ny mpijery.

Noho izany, amin'ny manaraka rehefa mahita jiro mikisaka manerana ny lanitra amin'ny alina ianao, dia aza taitra. Fa kosa, makà fotoana handinihana ny tambajotra manaitra ny zanabolana Starlink izay mahatonga ny fidirana amin'ny Internet mora vidy ho zava-misy na dia any amin'ny toerana lavitra indrindra aza.

Sources:

- Starlink Tracker: Fitaovana an-tserasera ampiasaina hanaraha-maso ny toerana sy ny fahitana ny zanabolana Starlink.