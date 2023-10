Ny fitadiavana zava-maniry vahiny: varavarankely iray mankany amin'ny fiainana an-tany hafa

Nandritra ny am-polony taona maro, ny mpahay siansa dia nandinika ny hevitry ny fiainana vahiny sy ny mety ho endrik'izany. Iray amin’ireo zavatra mahaliana izay nahasarika ny sain’ny mpikaroka ny fisian’ny “zavamaniry” any an-danitra. Ahoana no mety hisehoan’ireny zavamaniry vahiny ireny, ary ahoana no ahafahantsika mamantatra azy ireny?

Ao anatin'ny sandrin'i Orion an'ny vahindanitra Milky Way, eo amin'ny 93 tapitrisa kilaometatra eo ho eo avy eo amin'ny kintan'ny dwarf mavo, dia misy planeta manana endri-javatra tsy manam-paharoa: farihy mavokely mafana voahodidin'ny morontsiraka kristaly fotsy sy fotsy. Ny farihy, fantatra amin’ny anarana hoe Farihy Hillier, dia fonenan’ny zavamiaina bitika tranainy antsoina hoe “halobactérie”. Ireo zavamananaina mistery ireo, miaraka amin'ny loko volomparasy miavaka, dia miroborobo ao anatin'ny toe-javatra toa tsy azo idirana. Na dia any amin'ny morontsiraka atsimon'ny tany any Aostralia Andrefana aza ity farihy ity, ny tsiambaratelon'ireo halobacteria ireo dia mety hanome fanazavana momba ny fahitana zavamaniry vahiny any amin'ny tontolo lavitra.

Tato anatin'ireo taona faramparany, ireo astronoma dia nahita planeta maherin'ny 5,500 ivelan'ny rafi-masoandro misy antsika, izay mampiseho tontolo hafahafa sy miavaka. Miaraka amin'ny fandrosoan'ny teknolojia, matoky ny mpahay siansa fa ho hitany amin'ny farany ny sonia tsy azo iadian-kevitra momba ny photosynthesis extraterrestrial, izay manazava ny fisian'ny zavamaniry vahiny.

Ny foto-kevitry ny zava-maniry vahiny dia toy ny tontolo hafa araka izay azo eritreretina. Alao sary an-tsaina ny ala misy hazo mainty eny ambanin'ny lanitra misy masoandro maromaro, ny kirihitr'ala vahiny mirona mankany amin'ny filentehan'ny masoandro mandrakizay, ary ny kirihitr'olon-kanina izay mihinana zavamananaina tsy misy ahiahy.

Mba hahatakarana ny mety ho endriky ny fiainana an-tany hafa, dia zava-dehibe ny mandinika ny fitsipiky ny fizika. Ny fiainana rehetra dia mitaky loharanon-kery hanoherana ny herin'ny entropy. Ny zavamananaina ivelan'ny tany dia afaka mahazo io angovo io amin'ny alalan'ny fomba telo fantatra: ny fampiasana ny tara-masoandro toy ny zavamaniry, ny fampiasana akora simika tsy ara-organika toy ny bakteria hydrothermal, na ny fihinanana zavamananaina hafa efa nahazo angovo tamin'ny fomba roa teo aloha.

Rehefa mandinika ny mety ho zava-maniry vahiny isika, dia mahaliana ny mandinika ny fiparitahan'ny zavamananaina amin'ny fotosintetika eo amin'izao rehetra izao. Eto an-tany, ny zava-maniry dia mitana anjara toerana lehibe, ka ny ankamaroan'ny biomassa. Mety ho diso lalana ve ny fifantohantsika amin'ny zavaboary manan-tsaina eo amin'ny fikatsahana ny zavamananaina any an-danitra, ary ny tena zava-dehibe dia ny famantarana ny zavamaniry fa tsy ny biby?

Nancy Kiang, biometeorologista ao amin'ny NASA's Goddard Institute for Space Studies, dia nanamarika hoe: "Fantatsika fa eto amin'ny planetantsika, ny photosynthesis dia nahomby hatramin'ny fiandohan'ny fiainana…

Na izany aza, miteraka fanamby ny fikatsahana ireo zavamaniry ivelan'ny tany. Ny fanandramana manan-tantara notarihin'ny sambon-danitra Galileo tamin'ny 1990 dia nanome fanazavana sarobidy momba ny fomba fitadiavana famantarana ny fiainana eny amin'ny habakabaka. Ny fahitana oksizenina sy ny fisian'ny klôrofil, pigment eny rehetra eny amin'ny zavamaniry, no anisan'ny voamarika. Na izany aza, ny famantarana ny "siny mena", dia ny fisehoan-javatra izay mitroka hazavana mena ny zavamaniry fa tsy infrarouge, dia hita fa fomba azo antoka kokoa hamantarana ny zavamaniry.

Amin'ny fikatsahantsika zavamaniry vahiny, mety hahasoa ny mamerina ity andrana ity amin'ny fitadiavana ny sisiny mena eo amin'ny velaran'ny exoplanets. Na izany aza, zava-dehibe ny mitadidy fa naharitra 500 tapitrisa taona teo ho eo ny fivoaran'ny zavamaniry eto an-tany. Mety nanaraka lalan'ny evolisiona hafa ny bikan'ny fiainana an-tany hafa, ka nahatonga ny fiovaovan'ny endriny sy ny toetrany.

Rehefa mihamitombo ny fahatakarantsika an'izao rehetra izao ary mandroso ny fahaizantsika ara-teknolojia, dia mampanantena fa hahasarika sy hanome aingam-panahy antsika ny fikarohana ny zavamananaina any an-danitra, anisan'izany ny mety hahitana zava-maniry vahiny. Amin'ny alalan'ity fikarohana ity dia mahazo fahalalana sarobidy momba ny mety hisian'ny fiainana any an-dafin'ny planeta misy antsika isika.

Fanontaniana Fametraky ny Olona

F: Inona no atao hoe halobacteria?

A: Halobacteria dia zavamiaina bitika voalohany hita ao amin'ny tontolo hypersaline toa ny Lake Hillier. Manana loko volomparasy miavaka izy ireo ary miroborobo amin'ny toe-javatra toa tsy azo idirana amin'ny zavamananaina hafa.

F: Inona avy ireo fomba telo ahafahan'ny zavamananaina ivelan'ny tany mahazo angovo?

A: Ny zavamananaina ivelan'ny tany dia afaka mahazo angovo amin'ny fampiasana ny tara-masoandro, ny fampiasana akora simika tsy organika, na ny fihinanana zavamananaina hafa. Ireo fomba ireo dia mitovy amin'ny fomba ahazoana angovo avy amin'ny zavamaniry, ny bakteria hydrothermal ary ny biby.

F: Ahoana no ahafahantsika mamantatra ny zavamaniry vahiny?

A: Ny fomba iray dia ny fitadiavana ny "siny mena", tranga iray izay ahafahan'ny zavamaniry mandray jiro mena be fa tsy infrarouge. Ny fanaovana kopia ny andrana toy ny nataon'ny sambon-danitra Galileo dia afaka manampy antsika hamantatra ny fisian'ny zavamaniry ao amin'ny exoplanets.

F: Nahoana no mifantoka amin'ny zavamaniry vahiny fa tsy amin'ny fiainana manan-tsaina?

A: Na dia nisongadina aza ny fikarohana momba ny fiainana an-tany hafa manan-tsaina, ny fiparitahan'ny zavamananaina amin'ny fotosintetika dia manondro fa mety ho betsaka kokoa ny zavamaniry vahiny eto amin'izao tontolo izao. Ny fijerena ny mety hisian'ny zavamaniry vahiny dia manome fomba fijery vaovao momba ny fisian'ny fiainana any an-dafin'ny planetantsika.