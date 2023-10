Superbolts: Nirefodrefotra ny tselatra mahery kokoa noho ny tany sy ny rano

By

Ny fikarohana vaovao dia nanambara fa ny superbolts, ny tselatra faran'izay mahery vaika, dia mety hitranga kokoa rehefa manakaiky ny tany na ny rano ny faritra fiampangana ny rahona. Ity fikarohana ity dia manome fanazavana momba ny antony mahatonga ny faritra sasany hiaina superbolts bebe kokoa ary afaka manampy amin'ny fiatrehana ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro amin'ireo tranga ireo.

Superbolts dia tselatra izay avo 1,000 heny noho ny tselatra mahazatra. Latsaky ny 1% amin'ny totalin'ny tselatra no mandrafitra azy ireo saingy mety hiteraka fahasimbana lehibe amin'ny fotodrafitrasa sy sambo. Ny fandinihana teo aloha dia naneho fa ny superbolts dia mirona any amin'ny Oseana Atlantika Avaratra Atsinanana, ny Ranomasina Mediterane, ary ny Altiplano any Peroa sy Bolivia, iray amin'ireo lembalemba avo indrindra eto an-tany. Na izany aza, hatramin'izao, ny mpahay siansa dia tsy manana fanazavana mazava momba ny fananganana sy ny fizarana ireo superbolts eran-tany.

Ny fandalinana vaovao, navoaka tao amin'ny Journal of Geophysical Research: Atmospheres, dia manome fanazavana voalohany momba ny fananganana sy fizarana superbolts amin'ny tany sy ny ranomasina. Ny mpikaroka dia nandinika ireo anton-javatra lehibe toy ny haavon'ny tany sy ny rano, ny haavon'ny faritra famandrihana, ny mari-pana amin'ny rahona ary ny fifantohana amin'ny aerosol. Hitan'izy ireo fa ny elanelana kely kokoa eo amin'ny faritra fanenomana sy ny tany na ny rano dia niteraka tselatra mahery vaika kokoa.

Ny faritra misy tselatra be fiampangana be indrindra, dia ny Ranomasimbe Atlantika Avaratra Atsinanana, ny Ranomasina Mediterane ary ny Altiplano, dia samy manana ny zavatra iraisan'izy rehetra: elanelana kely eo amin'ny faritra sy ny habakabaka. Fivoarana lehibe ity fikarohana ity ary hanampy ny mpahay siansa hahatakatra ny mety ho fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny fisehoan'ny superbolts amin'ny ho avy.

Na dia manome hevitra manan-danja aza ity fikarohana ity, dia mbola misy antony maro tsy fantatra tokony hojerena. Mikasa ny hanadihady ireo anton-javatra hafa mety hahatonga ny fananganana superbolt ny ekipa, toy ny sahan'andriamby na ny fiovan'ny tsingerin'ny masoandro. Ny fahatakarana ny antony mahatonga ny superbolts dia dingana lehibe mankany amin'ny fahatakarana feno kokoa momba ity tranga voajanahary mahavariana ity.

Source:

– Efraim, A., Rosenfeld, D., Holzworth, R., & Thornton, JA (2023). Antony iray mety ho tian'ny tselatra Super Bolt manerana ny Ranomasina Mediterane sy ny Altiplano. Journal of Geophysical Research: Atmosfera. DOI: 10.1029/2022JD038254